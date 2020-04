Take away: via libera anche in Marche e Liguria dal 27 aprile

Da oggi via libera al take away anche nelle Marche e in Liguria. Grazie rispettivamente al Decreto n.126 e all’Ordinanza n.22, le due regioni hanno dato il loro ok al cibo da asporto, esattamente come fatto in Veneto da Luca Zaia o come fatto anche in Friuli Venezia-Giulia, in Emilia- Romagna, Toscana e Abruzzo secondo i dati Fipe.

Potranno usufruire del take away solamente i pubblici esercizi abilitati e che non siano localizzati in aree o spazi pubblici in cui al momento sia vietato e/o interdetto l’accesso. Interpretando letteralmente le norme, il take away dovrebbe applicarsi solamente al cibo per asporto, escludendo così il take away delle bevande.

Per poter usufruire del servizio di asporto, bisognerà rispettare precisi dettami:

i prodotti devono essere ordinati tassativamente online o per via telefonica (per la Liguria è specificato “ove possibile”). Inoltre l’asporto viene consentito anche per quelle attività di ristorazione dove è prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo, i drive throught o drive-thru

dovranno essere rispettate tutte le misure di prevenzione presenti nell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020: distanziamento interpersonale, utilizzo delle mascherine, utilizzo dei guanti monouso, garantire sistemi per la disinfezione delle mani, fornire adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata

, utilizzo dei guanti monouso, garantire sistemi per la disinfezione delle mani, fornire adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata vietato consumare il cibo dentro i locali dell’azienda

In particolare, l’ordinanza della regione Marche specifica: