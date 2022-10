Taleggio DOP a latte crudo di Casarrigoni, Pascoli del fattore e Terre d’Italia: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 28 Ottobre 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo ai Semi di Cumino Jeera Whole di Ali Baba: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti del Taleggio DOP a latte crudo di Casarrigoni, Pascoli del fattore e Terre d’Italia a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta e quella dei controlli effettivi presente negli avvisi di richiamo veri e propri coincidono: è quella del 27 ottobre 2022.

In tutti i casi, la denominazione di vendita dei prodotti interessati dal richiamo è sempre Taleggio DOP a latte crudo, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Casarrigoni Srl, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CE IT 03 278, mentre il nome del produttore è Casarrigoni Srl, con sede dello stabilimento in via A. Arnoldi 575 a Taleggio (BG).

Questi sono i numeri dei lotti di produzione, i marchi e le date di scadenza coinvolti nel richiamo:

Taleggio DOP a latte crudo di Casarrigoni: numeri di lotto 25272 (data di scadenza o termine minimo di conservazione del 28 novembre 2022), 25276 (data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2 dicembre 2022), 25279 (data di scadenza o termine minimo di conservazione del 5 dicembre 2022) e 25289 (data di scadenza o termine minimo di conservazione del 6 dicembre 2022). L’unità di vendita è rappresentata dalla forma intera del formaggio

Taleggio DOP a latte crudo di Pascoli del fattore: numeri di lotto 25272 (data di scadenza o termine minimo di conservazione del 28 novembre 2022), 25276 (data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2 dicembre 2022) e 25277 (data di scadenza o termine minimo di conservazione del 3 dicembre 2022). L’unità di vendita è rappresentata dalla forma intera del formaggio

Taleggio DOP a latte crudo di Terre d’Italia: numero di lotto 25277 (data di scadenza o termine minimo di conservazione del 3 novembre 2022), ottenuto dal lotto di prodotto 04082A. L’unità di vendita è rappresentata dalla porzione da 200 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di STEC gene eae sg 026 in 25 grammi di prodotto. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non mangiare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione.