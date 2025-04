Tassoni lancia la sua Cedrata a zero zuccheri

Da quando il gruppo della famiglia Lunelli -proprietaria, tra gli altri, di marchi come Cantine Ferrari, grappa Segnana e acqua Surgiva- ha acquisito nel 2021 Tassoni, produttore della celebre cedrata resa immortale dai jingle cantati da Mina, la strategia aziendale ha avuto una visione chiarissima, quella di diventare “luxury soft drink italiano”, forti di una storia di più di 75 anni.

Una strategia che finora ha avuto successo, e con la nuova collezione 2025 si punta a consolidare questa posizione con due grosse novità: la Cedrata Zero e le due nuove referenze pensate per la miscelazione, Limonata La Biologica e Pompelmo Soda La Biologica.

La Cedrata Zero

L’idea è quella di reinterpretare il concetto di lusso anche attraverso l’intercettazione delle nuove tendenze, come quella di una rinnovata attenzione al benessere, soprattutto nelle nuove generazioni. Un “lusso consapevole”, che vede mantenuto il gusto originale della Cedrata Tassoni classica, caratterizzato dal pregiato Cedro Diamante, ma a zero zuccheri e calorie. Un’operazione importante, che va a toccare il prodotto di punta dell’azienda reimmaginandola in versione “healthy”: con le dovute proporzioni, qualcosa di simile a Ferrero e alla nuova Plant Based. Vedremo come risponderanno gli appassionati.

“Cedrata Zero è l’espressione moderna di un’icona del Made in Italy, un omaggio alla tradizione di Tassoni reinterpretata con uno sguardo rivolto al futuro. Con questa novità, intercettiamo i desideri di consumatori sempre più attenti al benessere, valorizzando l’arte della qualità e della cura nei dettagli che da sempre ci contraddistingue” dichiara Matteo Lunelli, CEO Gruppo Lunelli e Presidente Tassoni.

Le novità per la miscelazione

La linea di prodotti Tassoni dedicati alla miscelazione è già ampia, composta da Tonica Agrumi Mediterranei, Tonica Superfine, Soda La Classica, Ginger Beer, Ginger Ale, Chinotto Bio, Sambuco Bio e due spirits, Gin Superfine e Bitter del Lago, a cui ora si affiancano limonata e soda al pompelmo, entrambe nella linea “La Biologica”. La limonata è a base di succo di limoni Femminello biologici siciliani, ed è speziata con zenzero e cardamomo mentre la soda al pompelmo sembra perfetta per il Paloma.