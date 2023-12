Taylor Swift diventa la Musa della pasta

Cosa può fare uno chef di New York che ama Taylr Swift per farsi notare dalla sua Musa? Beh, dedicarle della pasta ispirata ai suoi album di successo

Lui si chiama Danny Freeman, ha 37 anni ed è uno chef fissato con la pasta e con Taylor Swift. Dunque quando il Times ha nominato la cantante come persona dell’anno ecco che lo chef ha deciso di far sapere a tutto il mondo del suo amore per Taylor Swift dedicandole una pasta per omaggiare i suoi album di successo. Quindi in pratica Taylr Swift è diventata la decima Musa: quella della pasta. Anzi: la Musa dei ravioli.

I ravioli newyorkesi a tema Taylr Swift

Gli Swifties, questo il nome dei fan della cantante, spesso si dilettano a mostrare il proprio amore per Taylr Swift nei modi più disparati. C’è chi ha disegnato degli abiti ispirati ai suoi album, mentre i più intraprendenti nel settore food si sono lanciati in creazioni culinarie più classiche, come le torte a tema Swift o anche i gusti di gelato originali ispirati alla pop star.

E poi c’è lui che, colpo di genio alla mano, ha dedicato una linea di ravioli ispirati ai dieci album maggiormente premiati della cantante. C’è da dire che lo chef in questione è un veterano del settore: sul suo profilo Instagram si trovano dei piccoli capolavori di pasta. Anche perché fare un raviolo che raffigura Shrek, Grogu o Pennywise deve richiedere una notevole manualità.

Freeman è un fan sfegatato di Swift, ma sfortunatamente non è riuscito a partecipare alla tappa americana dell’Eras Tour del 2023. Al posto di intristirsi, però, ha deciso di provare a fare qualcosa di diverso: mettendo in campo tutte le sue capacità di pastaiolo ecco che ha preparato dei ravioli duplicando dieci album della cantante.

E pensare che c’è chi si sente uno chef provetto quando riesce a fare dei ravioli di dimensioni più o meno similari, concedendosi uno scarto di qualche millimetro. Beh, Freeman è su un altro pianeta. E vi sentirete ancora peggio quando saprete che fa questo mestiere da soli tre anni, prima era un avvocato. Il che però vuol dire che c’è speranza per tutti.

Lo chef ha spiegato che il solo progetto ha richiesto diverse ore di studio. Noto per la sua pasta fresca, per questa sua creazione ha dovuto usare alcuni ingredienti fuori dagli schemi. Per esempio, per l’impasto rosso ha usato le barbabietole, per il verde gli spinaci e per il blu la spirulina.

Poi ha dovuto utilizzare una stampante 3D per preparare i dettagli delle copertine degli album. Infine ha semplicemente dovuto sovrapporre il tutto per creare i ravioli in omaggio a Taylor Swift. Sarebbe ora carino sapere cosa ne pensa la cantante di questo omaggio “ravioloso”.