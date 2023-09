Ted Cruz commenta le nuove linee guida sul consumo di alcol: “Potete baciarmi il c*lo”

di Luca Venturino 4 Settembre 2023

A parlare di cibo abbiamo imparato principalmente due cose – che a toccare la carne e gli alcolici si innescano reazioni ossessivamente difensive e reazionarie. L’esempio più recente arriva dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, nella terra a stelle e strisce: come abbiamo avuto modo di raccontarvi qualche giorno fa pare che l’amministrazione Biden abbia intenzione di ritoccare le linee guida sul consumo di alcol, stringendo la quantità consigliata ad appena due birre (o drink) alla settimana. C’è chi, come potrete avere ormai intuito, non l’ha presa molto bene: si tratta di Ted Cruz, senatore federale per il Texas, che ha commentato la notizia con poche ed eloquentissime parole: “Potete baciarmi il c*lo”.

Guai a toccare l’alcol: il video risposta di Ted Cruz

Bonjour finesse. Ok, prima di proseguire un paio di puntini sulle i: la proposta in questione, che come accennato andrebbe a restringere la quantità consigliata di alcolici, è tuttora in cantiere. A onore del vero la linee guida nazionali circa il consumo di bevande alcoliche dovranno essere riviste nell’ormai prossimo 2025, e come anticipato le autorità a stelle e strisce hanno ventilato la possibilità di seguire l’esempio del Canada, che ha implementato da inizio anno lo stesso limite consigliato di appena un paio di drink alla settimana.

LEGGI ANCHE Comprereste il vino di un razzista?

Il (grottesco) video risposta di Ted Cruz, trasmesso in onda da NewsMax, è naturalmente diventato virale. L’intera premessa si basa su un grossolano fraintendimento o su una maliziosa manovra di disinformazione, tant’è che pare che il senatore texano abbia capito che la proposta di abbassare la quantità consigliata di alcol sia un divieto in pieno stile proibizionista già entrato in vigore.

This pathetic display proves that Ted Cruz is the thirstiest motherf*cker on the planet.

But it ain’t for beer.pic.twitter.com/LCLSMrsvwX — Jo (@JoJoFromJerz) August 31, 2023

“Innanzitutto, perché mai Biden vuole controllare ogni dannato aspetto della nostra vita?” ha commentato Cruz. “Quando è arrivato, una delle prime cose che voleva fare era vietare le stufe a gas, e poi ha cercato di perseguire e regolamentare i ventilatori a soffitto. Qui in Texas fa caldo! Non vogliamo sbarazzarci dei nostri ventilatori!”.

Poi l’affondo sugli alcolici. “E ora questi idioti vogliono farci bere solo due birre alla settimana!” ha continuato. “Beh, sai che ti dico? Se vogliono imporre una cosa del genere, francamente possono baciarmi il c*lo”. A concludere lo sproloquio Cruz ha stappato teatralmente una birra e, accompagnato da una massa di gentiluomini alle sue spalle, ne ha bevuto un sorso.

Tutto nella norma, nella terra a stelle e strisce: non osiamo immaginare che potrà mai accadere quando Cruz e compari apprenderanno delle etichette con avvertenze sanitarie sul vino e altri alcolici.