Texas: milioni di api invadono una casa in Texas, sei persone ferite

di Manuela Chimera 15 Aprile 2023

In questi giorni in Texas sta succedendo di tutto. Non solo un’azienda casearia è esplosa e il rogo annesso ha ucciso 18mila bovini in attesa di mungitura e ferito in modo grave una donna, ma ecco che una casa è stata invasa da milioni di api. Nel tentativo di farle andare via, sei persone sono rimaste ferite, inclusi i Vigili del Fuoco giunti sul posto per cercare di porre rimedio alla situazione.

Texas: come ha fatto una casa a essere invasa da milioni di api?

Tutto è successo nella cittadina di Grandview, in Texas. Una casa è stata letteralmente invasa da milioni di api, intrappolando i due residenti in un vero e proprio incubo entomologico e ferendo almeno sei persone.

Martedì scorso i Vigili del Fuoco di Grandview hanno ricevuto una chiamata singolare, in merito a un’aggressione da parte di un grosso sciame d’api in una casa della cittadina. I pompieri si sono dunque recati sul posto e si sono trovati di fronte a uno scenario incredibile: la casa era infestata da quelle che sembravano essere milioni di api, alquanto aggressive.

Due residenti sono stati attaccati dalle api, mentre altri due sono rimasti intrappolati nella casa. I Vigili del Fuoco hanno così cercato di placare le api utilizzando la schiuma. In questo modo hanno potuto allontanare tutti dalla casa infestata nella contea di Johnson, anche se, durante la manovra, quattro Vigili del Fuoco sono rimasti feriti.

Fortunatamente nessuno ha avuto reazioni allergiche gravi o shock anafilattici. Nonostante questo, però, una vittima è stata comunque trasportata in aero in ospedale, mentre un’altra è stata inviata al nosocomio in ambulanza. Nel frattempo sul posto è arrivato un apicoltore.

Si è così scoperto che all’interno di un muro della casa erano già presenti dozzine di favi. Effettivamente gli esperti mettono in guardia: è arrivato il momento dell’anno in cui le api sciamano per costruire nuovi nidi e nuovi favi (nel 2020 uno sciame d’api aveva invaso il dehor di un bar in piazza Frutti a Padova, era stato necessario evacuare la zona). Solo che, a volte, questi sciami diventano enormi, mettendo anche a rischio l’incolumità umana. Che, per quanto uno possa non aver paura delle api, se ti vedi invadere la casa da uno sciame enorme, ecco che magari un po’ di preoccupazione salta fuori.

Comunque sia, negli Stati Uniti con le api hanno i loro bei problemi: l’anno scorso una donna si era vendicata per uno sfratto scatenando uno sciame d’api.