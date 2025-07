La quarta stagione di The Bear si prende i complimenti del Noma

C’è chi potrebbe pensare che The Bear parli di ristorazione. Il che è vero, ma solo in parte. Altri potrebbero pensare che parli di stress, di ambizione, di nevrosi. Vero: ma fino a un certo punto. Parla dunque forse di bicipiti e riccioli biondi? Forse. Quel che è certo è che esiste un posto che è stato ispirazione e luogo di pellegrinaggio e palestra, per personaggi e attori: il Noma di Copenaghen.

Nulla di troppo nuovo, diranno i nostri lettori più attenti. Un anno fa circa Jeremy Allen White e compagnia sono stati ospiti della celeberrima insegna danese, dove hanno imparato – tra le altre cose, di fatto – a tagliare il calamaro. Gita didattica o ritiro più o meno spirituale per spingere gli attori a perdersi nei propri ruoli: entrambe le risposte sono corrette. Vediamo perchè.

Dove finisce l’ispirazione?

Il cast di The Bear è stato ospite del Noma, dicevamo; e pare dunque piuttosto normale – ma comunque carino e per niente scontato – che René Redzepi e la sua ciurma abbiano voluto fare loro gli auguri e le congratulazioni per la quarta stagione dello show, che di fatto ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo appena una manciata di giorni fa.

The Bear parla di amore per il mestiere, ma tutti quelli che in vita loro hanno passato del tempo in prossimità dei fornelli sanno che bruciarsi è facile. C’è altro, insomma: c’è creatività e abuso, c’è trionfo e angoscia, c’è culto dell’eroe e il terrore di non essere o non sapere fare abbastanza.

Questo è il dualismo che dà corpo alla narrazione di The Bear, e non a caso c’è chi si aspetta che la quarta stagione di cui sopra coincida con la chiusura del ristorante di Carmy (il protagonista, ndr). Ebbene: chi scrive nelle cucine del Noma non ci ha mai lavorato, né si è mai seduto a un tavolo, ma ha sentito delle numerose testimonianze che raccontano trattamenti severi e di stipendi nulli e soprattutto della ormai storica chiusura di gennaio ’23.

Le citazioni sono, se possibile, ancora più eloquenti. Pensiamo al ristorante-tempio-mecca gastronomica in cui Marcus, pasticciere interpretato da Lionel Boyce, si trasferisce durante la seconda stagione: c’è l’orto, c’è l’aria liturgica delle pinzette in cucina, c’è persino la stessa location (Copenaghen). E se pensiamo che più recentemente lo stesso Noma ha creato una serie tv… Chi sta ispirando chi?