The Bear, ipotesi sulla terza stagione: ci attende un altro funerale

Il calendario, o almeno quello a stelle e strisce, indica 27 di giugno. Per l’Italia verosimilmente ci sarà da attendere un poco di più, ma al momento le voci di corridoio rimangono ostinatamente aggrappate a un vago “prossimamente”: quel che è certo è che la terza stagione di The Bear, tra trailer criptici e ipotesi, sta già facendo discutere.

Cominciamo dalla solidità del già conosciuto: The Bear 3 sarà di fatto ancora fruibile su Disney+, e seguirà ancora chef Carmy – interpretato da Jeremy Allen White – alle prese con la lotta per la sopravvivenza. Non la sua, beninteso: quella del suo ristorante di Chicago, costantemente minacciato dai moti imprevisti e violentissimi che tormentano il mondo della ristorazione.

Di chi sarà il funerale della terza stagione?

Un paio di settimane fa circa prendemmo in analisi il primo e criptico teaser della terza stagione – una clip di appena trenta secondo che mostra Carmy aprire le porte della propria cucina alle tre e dieci di notte. Carmy è solo, concentrato, tormentato: l’alba è lontana, la speranza di arrivare al giorno successivo puntualmente macchiata dalla tragica necessità di fare di più e farlo bene.

Le ultime voci di corridoio – e le conseguenti ipotesi e contro-ipotesi, chiaramente – hanno invece preso origine da una serie di scatti tratti dal set della terza stagione, dove vengono mostrate scene appartenenti a una veglia funebre. La domanda sorge rapida e spontanea: di chi è il funerale?

A mischiare ancor di più le carte in tavola è poi giunto l’annuncio dei titoli, con tanto di sinossi, dei dieci episodi che andranno di fatto a comporre la terza stagione di The Bear. Ad attirare l’attenzione dei detective internettiani più incalliti è soprattutto la decima e ultima puntata, intitolata Forever e corredata da una sinossi che lascia ampio spazio alla speculazione: Un altro funerale.

L’ipotesi che immediatamente viene in mente potrebbe essere che si tratti della madre di Marcus, la cui dipartita viene lasciata implicita nel finale della seconda stagione. Logica vuole, però, che in tal caso il funerale vada a occupare le prime battute della nuova stagione, e non l’ultima puntata (a meno che non si tratti di un flashback: ma allora perché un ALTRO funerale?).

Che si tratti di una morte più simbolica, come quella del ristorante del nostro protagonista? Plausibile: il fatto che negli scatti citati nelle righe precedenti i personaggi siano vestiti in nero, al di fuori di quella che pare chiaramente una chiesa, rende però questa ipotesi un po’ traballante: il contesto pare quello di un funerale “vero”, per così dire.

C’è anche chi ipotizza la morte dello stesso Carmy. Anche qui la logica comanda il contrario: la terza stagione non sarà l’ultima, e un semplice ragionamento metanarrativo ci suggerisce dunque che seguiremo le avventure del nostro protagonista ancora per un po’. Allo stesso tempo, però, chissà: il Trono di Spade ci ha insegnato a non dare nulla per scontato.