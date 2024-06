C’è un ex concorrente di Masterchef da tenere d’occhio

Tra gli ex concorrenti si Masterchef ce n'è uno che si sta dando da fare su Instagram, con ricette molto fighe e per nulla scontate: viene dall'edizione numero 11, e probabilmente se allora ci avessero detto di puntare su di lui non l'avremmo fatto.

Che fine hanno fatto gli ex concorrenti di Masterchef Italia? Questa domanda ce la poniamo un po’ tutto gli anni, all’indomani della fine dell‘undicesima edizione del talent culinario più famoso di tutti. Quanti di loro, ci chiediamo, alla fine diventeranno davvero chef? Quanti riusciranno ad aprirsi il loro ristorante, come dicono e ripetono di voler fare durante il programma?

Qualcuno effettivamente ce la farà anche (vedi alla voce Valerio Braschi), e non è detto che sia per forza il vincitore. D’altronde, anche i Maneskin non vinsero X Factor quando parteciparono al talent, e il resto è storia. Se ci sono il talento, la voglia di lavorare e imparare e la passione per farlo, si può realmente diventare cuochi anche al di fuori del programma televisivo.

Cosa è successo agli ex concorrenti di Masterchef?

La verità però è che gli ex concorrenti di Masterchef Italia (e perfino i giudici, a dire il vero) ci hanno abituato più alla carriera televisiva che a quella dietro ai fornelli. Con la partecipazione di Edoardo Franco all’Isola dei Famosi (non la prima né l’ultima) abbiamo infatti definitivamente capito una cosa: Masterchef Italia sforna meteore dello spettacolo, aspiranti soubrette e opinioniste/i, partecipanti ai talent più disparati. Insomma, volti della cara vecchia tv, più che futuri vincitori delle stelle Michelin.

Non c’è nulla di male, sia chiaro, solo che non era così che immaginavamo andasse a finire, mentre guardavamo questi giovani di belle speranze riporre tutte le loro energie in un piatto.

Dopo ogni singola edizione, la direzione è però chiara: se la tv non sarà (quella è appannaggio del primo classificato, in effetti), allora ci sono i social: ogni partecipante a Masterchef, appena uscito dal programma, diventa un “content creator”, e inizia a pubblicare le sue ricette sperando di sfondare almeno lì, su Instagram, e di recuperare qualche contrattino pubblicitario. Così abbiamo le bacheche piene di ricette tutte uguali, di video sorridenti in cui si affetta si mescola e si cuoce, in un susseguirsi di contenuti anonimi che conciliano il sonno prima di andare a dormire. Per fortuna, però, c’è qualche eccezione, e non era tra quelle che ci saremmo aspettati.

Il talento di Nicky Brian

Ventotto anni, romano di origini srilankesi, Nicky Brian ha partecipato a Masterchef 11 insieme alla sua fidanzata Andrealetizia: loro sono stati la prima (e fino a oggi unica) coppia di concorrenti di Masterchef, e se non fosse stato per questo forse ce li saremmo pure dimenticati più in fretta.

Eppure da un po’ di tempo Nicky Brian ricompare su Instagram. La prima volta scrollo via, pensando “eccone un altro”. Poi mi fermo un attimo a guardare, e scopro che l’ex concorrente di Masterchef sta preparando ricette tutt’altro che banali. Curate, dettagliate, originali, creative. C’è una tartelletta vegana di porri e avocado, ad esempio, o un pollo ai peperoni dall’aria colorata e succulenta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CHEFAMILY (@chefamilyitalia)

Ci sono ricette che hanno un senso, un’idea dietro, un’esecuzione professionale (tra l’altro, sono tutte disponibili su Gronda, oltre che su Instagram). Non facilissime da replicare, forse, ma chi se ne frega. Noi siamo felici finalmente di veder proseguire il percorso di un ex aspirante Masterchef, anche solo sui social, in crescendo, con ricette che rispettino il lavoro fatto dietro ai banchi del talent culinario più seguito d’Italia.