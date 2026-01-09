The The Great Pizza Advisor è la app con cui scoprire le migliori pizzerie

The Great Pizza Advisor e la app firmata da The Great Pizza Guide per aiutarvi a scoprire le migliori pizzerie in Italia e, presto, nel mondo.

Vi abbiamo già parlato della nascita di “The Great Pizza Guide”, nuovo progetto editoriale che vuole diventare nuovo punto di riferimento per gli amanti della pizza attraverso la creazione di una vera community e di un ecosistema fatto di nuovi strumenti e format comunicativi, e al centro di tutto questo c’è “The Great Pizza Advisor”, ”, applicazione gratuita disponibile sia per iOS che per Android.

L’idea, supportata da Netaddiction e con Dissapore come media partner, è quella di offrire un racconto contemporaneo e indipendente del mondo della pizza attraverso una piattaforma agile e intuitiva. A differenza di altri servizi che puntano sulla quantità, qui la selezione è rigorosa: troverete solo locali che hanno ottenuto una valutazione ideale di almeno 7 su 10, il che significa che ogni indirizzo presente merita effettivamente una visita.

Come funziona The Great Pizza Advisor

Il team editoriale viaggia costantemente per scovare chicche e pizzerie meritevoli, documentando ogni esperienza con foto originali e recensioni sincere, senza alcuna bandiera o preconcetto. L’applicazione permette di trovare il posto giusto in pochi tocchi, utilizzando la mappa o la ricerca rapida per nome e località: sono presenti filtri molto pratici per chi ha esigenze alimentari specifiche, come la ricerca di opzioni senza glutine o senza lattosio.

Ogni locale ha una sua scheda dettagliata che include contatti telefonici, indirizzo con collegamento diretto al navigatore dello smartphone, orari di apertura e, in molti casi, anche i menù consultabili online e recensioni approfondite.Se decidete di registrarvi, avrete la possibilità di salvare le vostre pizzerie preferite in una lista dedicata, creando così una mappa personalizzata da consultare ogni volta che ne avrete bisogno.

Non si tratta però solo di una guida geografica, perché l’app include una sezione editoriale chiamata “Da leggere” dove potete trovare consigli di viaggio, selezioni tematiche, ricette e articoli di approfondimento sulla cultura gastronomica: attualmente l’archivio conta oltre 450 indirizzi verificati annualmente in Italia e quasi 100 pizzerie nel resto del mondo, con un’attenzione particolare rivolta al Giappone, che rappresenta il primo mercato internazionale del progetto.0

Potete scaricare la versione Android e la versione per iOS.