The World’s 50 Best Bars 2023: svelate le posizioni 51-100, c’è solo un italiano

di Manuela Chimera 11 Ottobre 2023

Ci siamo: sono state svelate le posizioni 51-100 della classifica The Worl’s 50 Best Bars 2023, in attesa di scoprire il 17 ottobre a Singapore la classifica estesa con anche le prime cinquanta posizioni. E per quanto riguarda l’Italia, c’è solamente un nome nell’elenco: è Camparino in Galleria.

The World’s 50 Best Bars 2023: la classifica 51-100

Una giuria di 680 esperti indipendenti di bevande ha stabilito la classifica finale. Riassumendo molto, nella chart 51-100 figurano bar in 34 diverse città del mondo, con 14 new entry e ben 3 città presenti per la prima volta: Tulum, Guadalajara e Tirana.

Per la prima volta in assoluto, la cerimonia di premiazione di questa 15esima edizione dei Best Bars non si terrà in Europa, ma si sposterà per l’appunto a Singapore.

In cima alla classifica, per numero di bar, troviamo gli Stati Uniti con sei bar distribuiti fra New York, Chicago e Los Angeles. Il Messico vanta quattro new entry e due nuove città, Tulum e Guadalajara. Per la prima volta dal 2020, poi, anche il Canada ha rifatto il suo ingresso nella classifica grazie a Toronto. Passando in Sud America, in classifica sono entrati locali di Lima, San Paolo e Bogotà.

Sbirciando in Europa, è di nuovo il Regno Unito a conquistare il maggior numero di posizioni in classifica. In UK abbiamo 5 bar sui 17 totali dell’Europa. A seguire abbiamo la Grecia con due bar di Atene, mentre altri bar europei premiati li troviamo a Berlino, a Oslo e a Bratislava.

Per la prima volta in Europa, abbiamo anche un bar di Tirana, in Albania. Stessa cosa accade con un bar a Copenaghen, in Danimarca. In classifica sono presenti poi anche bar di Parigi, il nostro Camparino in Galleria di Milano, Lisbona, Stoccolma e Nicosia.

Spostandoci in Asia, qui è Singapore a detenere il record con ben cinque bar su un totale di 14. Altri bar in classifica li troviamo poi ad Hong Kong, a Tokyo e Bangkok, senza dimenticare i locali di Nuova Delhi e Seoul (in questo caso un ritorno).

Da segnalare anche i bar in Africa, con Nairobi che continua a guadagnare posizioni, senza scordarsi dei locali di Johannesburg. In Medio-Oriente, poi, abbiamo anche una new entry a Dubai, così come anche accade a Melbourne, in Australia.

Ma lo sappiamo che volete conoscere i nomi esatti dei bar, ecco la classifica The World’s 50 Best Bars 2023 dalla posizione 51 alla 100:

51. Danico, Parigi

52. Lady Bee, Lima (new entry)

53. The Bellwood, Tokyo

54. Lyaness, Londra (ritorno)

55. Vesper, Bangkok

56. Tan Tan, San Paolo del Brasile

57. Attaboy, New York

58. SubAstor, San Paolo del Brasile

59. 28 HongKong Street, Singapore

60. Arca, Tulum (new entry)

61. Byrdi, Melbourne (rientro)

62. Hero Bar, Nairobi

63. Manhattan, Singapore

64. Nutmeg & Clove, Singapore

65. El Gallo Altanero, Guadalajara (new entry)

66. Tropic City, Bangkok

67. Sidecar, Nuova Delhi

68. Martiny’s, New York (new entry)

69. Ergo, Dubai (new entry)

70. Barro Negro, Atene

71. Penicillin, Hong Kong

72. Rayo, Città del Messico (new entry)

73. Civil Liberties, Toronto (rientro)

74. Hope & Sesame, Guangzhou

75. Bar Cham, Seoul (rientro)

76. Swift, Londra

77. Velvet, Berlino (new entry)

78. Analogue Initiative, Singapore

79. High Five, Tokyo

80. La Sala de Laura, Bogotá

81. Kaito del Valle, Città del Messico (new entry)

82. Kumiko, Chicago

83. Native, Singapore

84. Svanen, Oslo (new entry)

85. Camparino in Galleria, Milano

86. Nouvelle Vague, Tirana (new entry)

87. Ruby, Copenhagen (rientro)

88. Red Frog, Lisbona

89. Thunderbolt, Los Angeles

90. Mirror Bar, Bratislava (new entry)

91. Maison Premiere, New York

92. Donovan Bar, Londra

93. Tjoget, Stoccolma

94. Sin + Tax, Johannesburg

95. Schofield’s, Manchester

96. Lost & Found, Nicosia

97. Darkside, Hong Kong

98. The Bar in Front of the Bar, Atene (new entry)

99. Employees Only, New York

100. Artesian, Londra (rientro)