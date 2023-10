The World’s 50 Best Restaurants 2024 sarà ospitato per la prima volta a Las Vegas

Per la prima volta in assoluto sarà la scintillante città di Las Vegas a ospitare la cerimonia dei The World's 50 Best Restaurants 2024

di Manuela Chimera 4 Ottobre 2023

Per la primissima volta in assoluto l’edizione 2024 dei The World’s Best Restaurants si terrà nella scintillante città di Las Vegas. Grazie alla partnership con la Las Vegas Convention Visitors Authority (LVCVA), ecco la cerimonia di premiazione si terrà il 5 giugno 2024 presso il Wynn Las Vegas, giorno in cui verrà svelata la classifica dei migliori ristoranti del mondo.

The World’s 50 Best Restaurants si trasferisce a Las Vegas

William Drew, direttore dei contenuti per The World’s 50 Best Restaurants, ha affermato che sono entusiasti di andare in trasferta negli Stati Uniti, visto che Las Vegas sarà la sede prescelta per la proclamazione della classifica 2024 con annessa cerimonia di premiazione.

Visto che non sono nuovi alla messa in scena di grandi spettacoli, di sicuro Las Vegas si dimostrerà un degno partner. Dal canto suo Steve Hill, presidente e amministratore delegato della LVCVA, ha sottolineato che anche loro sono onorati del fatto che The World’s 50 Best Restaurants abbia riconosciuto la città di Las Vegas come una sede culinaria di importanza mondiale, selezionandola come destinazione ufficiale per ospitare i premi 2024.

Hill ha poi aggiunto che, esattamente come tutta la città, anche il panorama culinario di Las Vegas è in continua evoluzione (in effetti solo l’anno scorso a Las Vegas avevano aperto nuovi ristoranti Gordon Ramsay, Michael Symon, Chris Santos e anche Martha Stewart, anche se il locale di quest’ultima era stato stroncato dalla critica) e sono lieti di poter mostrare tale panorama a chef, ristoratori e personaggi del settore di fama mondiale.

Entusiasta della collaborazione anche Brian Gullbrants, direttore operativo dei Wynn Resorts nel Nord America. Gullbrants ha ricordato che per quasi due decenni Wynn Las Vegas è stato il centro della comunità gastronomica della città, grazie al loro nutrito portfolio di ristoranti.

Il programma di eventi di Las Vegas comprende alcuni appuntamenti fissi:

#50BestTalks: forum dove verranno affrontate importanti tematiche relative al settore dell’ospitalità

50 Best Signature Sessions: eventi culinari aperti al pubblico dove 50 chef rinomati cucinano tutti insieme

Chefs’ Feast: una vetrina dove mettere in mostra il meglio della cucina e dell’intrattenimeno di Las Vegas

50 Best educational event: chef famosi organizzeranno un evento educativo per trasmettere le loro conoscenze a studenti del posto

Come al solito, poi, l’evento principale sarà preceduto dall’annuncio dei premi speciali.

Ricordiamo che il The World’s 50 Best Restaurants 2023 si è tenuto a Valencia, in Spagna e ha visto trionfare al primo posto il ristorante Central di Lima, in Perù, locale che detiene attualmente il titolo di Miglior ristorante del mondo. Adesso il Central andrà a unirsi alla lista Best o the Best formata da tutti i precedenti n. 1 e quindi, secondo le regole, non potrà comparire nella classifica del 2024 (e oltre).