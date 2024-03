The World’s 50 Best Restaurants: la migliore chef donna del mondo è Janaína Torres

Mentre l’Italia (e Torino) esultano per la notizia dell’arrivo della cerimonia dei The World’s 50 Best Restaurants 2025 nel capoluogo piemontese, dal quartier generale di quella che è la classifica gastronomica più prestigiosa del mondo arriva l’annuncio della The World’s Best Female Chef 2024: la migliore chef donna del mondo è la chef brasiliana Janaína Torres.

Chi è Janaína Torres

Non solo una chef ma un’imprenditrice e un’attivista, che ha all’attivo diversi progetti gastronomici che culminano nel ristorante di San Paolo di cui è comproprietaria, A Casa do Porco (famoso per il suo menu creativo, senza sprechi, con carne di maiale “dal naso alla coda”), piazzatosi dodicesimo nella The World’s 50 Best Restaurants 2023.

Nel suo universo imprenditoriale, però, ci sono anche l’informale Bar da Dona Onça, il chiosco di hot dog Hot Pork, la panineria Merenda da Cidade e la gelateria Sorveteria do Centro. Ma il suo contributo non è solo gastronomico: Torres è anche coinvolta in progetti di attivismo sociale, avendo collaborato con il governo di San Paolo per formare cuochi scolastici che contribuiscano a migliorare l’alimentazione di 1,8 milioni di bambini in soli quattro anni. Durante la pandemia, la chef ha coinvolto la sua comunità mobilitando migliaia di chef e operatori del settore alberghiero brasiliani per fare pressione sul governo per ottenere un sostegno finanziario vitale per il settore.

“Il suo contributo all’affermazione del Brasile come forza leader nel panorama gastronomico globale non può essere sottovalutata e i suoi progetti filantropici evidenziano un impegno costante nei confronti della sua comunità”, ha commentato William Drew, Director of Content for The World’s 50 Best Restaurants. “Questo premio è un riconoscimento del suo talento e del suo profondo impegno nel promuovere un cambiamento positivo”.

Torres era già stata nominata Latin America’s Best Female Chef, ma ora arriva il riconoscimento del suo lavoro a livello globale. “Spero di ispirare il prossima generazione di chef donne e continuare a costruire un’eredità per la gastronomia brasiliana”, ha detto la chef. “Per me, questo premio rappresenta una piattaforma importante per dare visibilità all’educazione attraverso e per il cibo, che considero essenziale per un futuro più giusto nel mio Paese e nel mondo”.