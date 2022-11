TikTok: cuocere le bistecche nel tostapane non è una buona idea

di Manuela Chimera 18 Novembre 2022

Avrà anche ragione Gordon Ramsay quando sostiene che TikTok è una fonte inesauribile di idee dal punto di vista gastronomico, ma certe cose non si possono vedere. Anche perché possono essere pericolose. Secondo i Vigili del Fuoco del Regno Unito, è meglio evitare di provare a cucinare le bistecche nel tostapane come sta facendo l’utente in questione: è assai rischioso.

Diciamo no alle bistecche cotte nel tostapane

Pare che sul social stia spopolando il video dell’utente @itsmeju1iette /TikTok. Qui si vede la donna che, tutta entusiasta, fa vedere al mondo la sua rivoluzionaria idea per cucinare una bistecca: metterla nel tostapane.

“Genio” direbbero in Boris. Peccato solo che i pompieri non siano molto d’accordo con questo nuovo trucchetto che sta venendo visualizzato da milioni di persone. L’hack è molto semplice a livello concettuale: prendi una fetta di carne e la metti nel tostapane inserendola dove normalmente viene inserito il pane.

L’utente, tal Juliette, usa poi delle pinze per estrarre le bistecche dal tostapane, per poi metterle sul piatto e gustarsele. Il video utilizza l’hashtag #chef e la ragazza ha messo come didascalia “Cucinare una bistecca per il mio ragazzo”. Che speriamo sia un Vigile del Fuoco a questo punto visto che, come spiegato dai pompieri, i rischi di sviluppare un incendio sono molto alti visto che il tostapane non è stato studiato per cucinare le bistecche. I pompieri hanno poi chiesto alle persone di utilizzare i dispositivi elettrici solamente per gli usi previsti.

Nel video Juliette ha anche inserito la scritta “Come cucinare una bistecca”. Ecco, non così. Chissà cosa ne penserà Gordon Ramsay di questa tecnica di cottura? In molti auspicano un duetto o comunque un video di risposta. Visto che era rimasto inorridito dal suo pizzaiolo che metteva l’ananas sulla pizza nel suo ristorante, anche questo metodo di cottura non dovrebbe avere la sua approvazione. Ma visto che parliamo di Gordon Ramsay, uomo e chef assai imprevedibile, è anche possibile che apprezzi questo sistema.

In realtà molti utenti sono stati abbastanza concordi con i pompieri. Qualcuno parla di un fatto “inaccettabile”, altri si chiedono se Gordon Ramsay potrà andare fuori di testa dopo aver visto questo video. Qualcuno parla di un vero e proprio “crimine”, di una povera “bistecca sfortunata” e altri di un qualcosa di veramente “barbarico”.

Il succo del discorso è: non cucinate così le bistecche, i tostapane non sono progettati per questo e rischiate di scatenare un bell’incendio se parte un cortocircuito.

Ecco il video di TikTok in questione: