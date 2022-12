TikTok ha scoperto il caviale, e ha deciso di violentarlo

di Manuela Chimera 21 Dicembre 2022

TikTok ha scoperto l’esistenza del caviale! E ovviamente ha deciso di omaggiarlo a modo suo, testandolo su qualsiasi cosa i tiktoker abbiano trovato sul fondo della dispensa. Su TikTok sembra esserci questa diffusa tendenza a scoprire l’acqua calda, cioè cibi, cose, musiche e film straconosciuti da quelli che i tiktoker definiscono “boomer” (spesso impropriamente), ma che per i tiktoker sembrano delle novità assolute. Oh my god, il caviale, ma da quando è che esiste?

TikTok e il difficile rapporto col caviale

Video come quello dove Selena Gomez prova per la prima volta in vita sua il caviale, ci stanno: è divertente vedere le reaction. Ma video dove gente inneggia al caviale come se prima di TikTok non fosse mai esistito, fra l’altro mettendolo su qualsiasi cosa capiti a tiro, lasciano un po’ basiti.

Per lungo tempo il caviale è stato il simbolo di pranzi e spuntini di alto livello. Tuttavia ultimamente molti ristoranti hanno deciso di riproporlo in versione più smart e irriverente, rendendolo più accessibile a tutti. Quello che forse non ci si aspettava è che gli spuntini a base di caviale diventassero la nuova moda di TikTok.

Molti gli influencer famosi che hanno spopolato con i loro video dove spalmano caviale ovunque. Quello di di Danielle Matzon che spalma il caviale sul Fitness Bread ha ottenuto più di 7 milioni di viualizzazioni. Ma andando a cercare si vedono video di gente che spalma caviale come non ci fosse un domani, su cracker, cozze e patatine, spendendo non poco (cosa che, invece, non accade nel video di Matzon visto che la sua famiglia possiede l’azienda di caviale Marky’s Caviar, quindi il suo sembra più un video promozionale che altro).

Anzi: la mania del caviale si è estesa così tanto, che adesso quando qualcuno mette del caviale sulle patatine, la prima domanda che gli viene fatta è “Come Danielle?”. In effetti, questi spuntini casalinghi a base di caviale sono anche noti come i Danielle snack.

Un concept che unisce il caviale, un bene di lusso con gli spuntini, un qualcosa di economico e funzionale, appare contraddittorio, soprattutto alla luce della attuale crisi economica e dell’inflazione. Molti utenti di TikTok si sono, però, giustificati sostenendo di essere andati a comprare le versioni più economiche del caviale, non quelle extra lusso.

Comunque sia, su TikTok si trova veramente di tutto: da quelli che cuociono le bistecche nel tostapane (pessima idea) a quelli che provano a convincerci che bere un frullato al muschio marino sia una buona idea.