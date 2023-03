TikTok: la bevanda alcolica “borg” manda all’ospedale parecchi studenti

Su TikTok spopolano i video della bevanda alcolica "borg", ma l'Università del Massachusetts mette in guardia: a causa del borg diversi studenti sono già finiti in ospedale.

di Manuela Chimera 8 Marzo 2023

Se chiedete a me, i borg sono una specie di cyborg, fra i più temibili villain di Star Trek. Ma se chiedete a chi frequenta TikTok, ecco che borg è il nome di un miscuglio alcolico che sta spopolando sul social network. Il problema, però, è che questo borg ha già mandato all’ospedale parecchi studenti.

TikTok e la moda dannosa del borg

Purtroppo ogni tanto su TikTok impazza questa o quella mania culinaria/alcolica dannosa per la salute umana. E il borg rientra proprio in questa categoria. A diramare l’allarme è stata l’Università del Massachusetts di Amherst: secondo l’ateneo, la moda di bere borg ha già mandato all’ospedale almeno 28 studenti durante il fine settimana.

Secondo quanto riferito dal personale scolastico, sabato sera al campus sono state organizzate diverse feste dove gli studenti sono stati avvisati mentre trasportavano grossi contenitori di plastica ricolmi del cosiddetto borg, una miscela di alcol, elettroliti e aromi.

Il fatto è che, per qualche motivo, su TikTok ultimamente spopolano video di gente che prepara questa bevanda, anche se molti di tali video risalgono al 2020. Da questi video, poi, ne sono stati creati altri, fra tutorial, sketch e challenge.

I funzionari dell’Università hanno specificato che non è ben chiaro se tutti e 28 gli studenti finiti in ospedale avessero consumato del borg, ma quello che è certo è che il personale scolastico non ha mai visto così tanta di questa bevanda prima d’ora, neanche durante il Blarney Blowout, una sorta di celebrazione scolastica annuale che si festeggia prima del giorno di San Patrizio.

Secondo quanto dichiarato dal dipartimento dei vigili del fuoco di Amherst, fortunatamente nessuno degli studenti finito in ospedale era in pericolo di vita. L’Università ha intanto annunciato che sta tenendo d’occhio feste ed eventi organizzati durante il fine settimana e che sta anche mettendo in guardia gli studenti in merito al borg.

Secondo gli studenti il borg è particolarmente interessante perché, visto che è ricco di acqua ed elettroliti, aiuta le persone a rimanere idratate anche quando bevono. Ma il problema del borg non sono certo l’acqua o gli elettroliti: è la grande quantità di alcol che contiene a causare i malori.

George F. Koob, direttore del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism presso il National Institutes of Health, ha spiegato che bere così tanto alcol tutto insieme sarebbe fatale per la stragrande maggioranza delle persone, anche se consumato nell’arco di un’intera giornata. Figuriamoci quando viene ingurgitato nel giro di poche ore.

Koob ha poi aggiunto che non si sa ancora quanti studenti seguono la ricetta reale del borg, quella che richiede mezzo litro di vodka, ma una bevanda del genere potrebbe rivelarsi mortale a seconda della dose consumata.