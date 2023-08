TikToker infrange i tabù della cucina italiana: ketchup nella pizza e pasta tagliata con le forbici

di Manuela Chimera 2 Agosto 2023

In questa calda e afosa estate un TikToker ha deciso di cimentarsi in un’impresa ardita e temeraria: stra trollando e infrangendo tutti i tabù della cucina italiana, pubblicando dei video in cui lo si vede mentre mette del ketchup sulla pizza Margherita o nei quali taglia gli spaghetti una volta cotti. Immaginate come la sta prendendo il web? Già: se il popolo del web non ha perdonato alla food writer americana la sua ode contro la burrata, figuratevi cosa non ha detto di chi osa mettere il ketchup sulla pizza!

Il TikToker che trolla la cucina italiana: imprenditorialità o masochismo?

Più o meno è cosa arcinota che fare recensioni negative o prendere in giro qualcosa di considerato “sacro e intoccabile” per molti, ti permette di fare molte più visualizzazioni rispetto a fare recensioni negative o a parlare bene di qualcosa che piace a tutti. Il mantra “purché se ne parli” è sempre valido.

Lo deve aver ben compreso il Ben Reidi, un TikToker di origini britanniche che si sta dilettando a pubblicare una serie di video dove si fa beffe dei tabù della cucina italiana. Durante un viaggio in Italia, infatti, si è fatto un punto d’onore nello sbeffeggiare tutte le più note italiche tradizioni in cucina. Nella serie di video chiamati “p-sing off Italians”, Ben Reid trolla gli italiani e le loro abitudini alimentari commettendo volontariamente delle atrocità nei confronti del cibo.

Fra di esse figurano:

bombardare una pizza col ketchup spremuto direttamente dalla bottiglia (il tutto sotto gli occhi increduli prima dei camerieri e poi del titolare del ristorante)

inzuppare i panini nel caffè

tagliare la pasta con le forbici una volta cotta e nel piatto

mettere il formaggio sul pesce (novellino: qui in Italia è da tempo che lo vediamo fare, prova con altro)

mettere il ghiaccio nel vino (come sopra, già visto fare più e più volte, dovrai impegnarti di più)

Questo il video della pizza:

Vediamo prima la cameriera mettersi le mani nei capelli, poi il manager del ristorante accorre chiedendo cosa stesse facendo e se quello fosse il suo ketchup. Alla risposta affermativa del ragazzo, l’incredulo manager prende la bottiglia di ketchup e la lancia via.

Questo invece è il video degli spaghetti tagliati con le forbici:

In questo caso i camerieri non possono credere ai loro occhi, fino a quando uno di loro prende il coraggio e gli va a dire che non può tagliare gli spaghetti con le forbici. Il TikToker prova a spiegargli che così è più facile, ma il cameriere insiste: è in Italia e in Italia non può mangiare così gli spaghetti, anche gli altri clienti si stavano chiedendo cosa stesse facendo. Così il TikToker abbozza, chiede scusa e promette che li mangerà normalmente.

Ovviamente i video hanno generato tantissime visualizzazioni e commenti. Potreste pensare che solo gli italiani si siano indignati, ma anche altri utenti stranieri sono cascati nel tranello di questi video provocatori, arrabbiandosi non poco:

“Non sono italiano, ma ho iniziato a piangere”

“Non sono italiano, ma questo mi fa arrabbiare”

“Il lancio della bottiglia di ketchup? Una risposta appropriata”

Che dire? Scherzo e missioni riusciti.