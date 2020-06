Torino, movida: pioggia di multe per vendita alcolici dopo le 19 e assenza mascherina

A Torino nel week-end pioggia di multe nei quartieri della movida, sempre per gli stessi motivi: vendita di alcolici dopo le 19, assenza di mascherine, assembramenti… Oltre alle multe, poi, sono stati anche chiusi sei locali ed esercizi (e non è la prima volta che succede a Torino). I controlli si sono concentrati in piazza Vittorio Veneto, San Salvario, piazza Santa Giulia, Quadrilatero Romano e vie vicine.

La Polizia di Stato ha controllato che venisse rispettata le ordinanze regionali e comunali e anti Covid-19, in particolare i seguenti punti:

uso della mascherina nelle aree pubbliche all’aperto

vietata la vendita di alcolici da asporto dopo le 19

obbligo di chiusura dei locali entro l’una di notte

Per quanto riguarda l’obbligo di indossare la mascherina, ben 42 persone sono state multate: erano sprovviste. Passando in piazza Vittorio Veneto, il titolare di un locale è stato multato per assembramento dei clienti e tavoli non distanziati. Un altro locale, invece, è stato sanzionato perché continuava a vendere alcolici dopo le 19

Idem dicasi per un locale nel Quadrilatero Romano, un locale di via Milano e due supermarket di via Madama Cristina: anche loro vendevano bevande alcoliche da asporto dopo le 19. In particolare, in via Madama Cristina è stato non solo multato, ma anche chiuso uno dei due minimarket.

Altre chiusure sono avvenute, sempre per gli stessi motivi, per un bar e un minimarket in via Rossini e due esercizi commerciali di via Nizza. Passando a corso Moncalieri, qui un locale è stato chiuso per 5 giorni e il proprietario multato perché continuava a stare aperto alle 2 di notte somministrando alcolici.

Infine in zona Vanchiglia abbiamo avuto un ristorante multato perché non rispettava le misure di distanziamento, mentre un altro è stato sanzionato sempre perché vendeva alcolici dopo le ore 19.

Se da una parte a Torino abbiamo diversi locali che non rispettano il protocollo di sicurezza anti Covid-19, abbiamo anche un ristoratore che dai clienti viene criticato per le “esagerate” precauzioni prese.