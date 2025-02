Tra vino e vermouth, due eventi invadono Torino fino a marzo

Se la ristorazione cosiddetta gourmet di Torino sembra essere in piena crisi, con chiusure di locali stellati o relativi chef che decidono di imbarcarsi in altri progetti, agli abitanti della capitale sabauda appassionati di enogastronomia non mancheranno comunque le occasioni per divertirsi.

Da metà febbraio fino ai primi di marzo infatti due eventi, entrambi con calendari ampi e fitti, animeranno il capoluogo piemontese, invadendone i ristoranti e i cocktail bar con una ricca programmazione “off”. Stiamo parlando del Salone del Vermouth del 22 e 23 febbraio al Museo del Risorgimento, e del Salone del Vino di Torino, dall’1 al 3 marzo presso le Officine Grandi Riparazioni.

Il Salone del Vermouth

È solo al secondo anno di vita, ma il Salone del Vermouth si dimostra decisamente agguerrito, forte anche di un successo che ha dato vita, già dalla prima edizione, ai due spin-off di Firenze e Bologna. Nella città che al più celebre vino aromatizzato ha dato i natali, 37 produttori ne diffondono la cultura negli spazi del Museo Nazionale del Risorgimento. Ampliato, rispetto allo scorso anno, è il palinsesto dei talk, che vedranno produttori, storici, illustratori, master herbalist, master distiller, bartender, chef e gelatieri, che sveleranno i segreti dietro alla produzione del vermouth, alle grafiche che hanno scritto un’importante pagina nella storia della pubblicità italiana del secolo scorso.

Un evento che va ben oltre il weekend del 22 e 23 febbraio: già dal 17 e fino al 21, 17 cocktail bar, 11 ristoranti e 2 enoteche della città dedicheranno drink, ricette e abbinamenti al vermouth, affiancandosi agli eventi a tema e alle visite in luoghi della città come il Museo Lavazza, il Museo Carpano, l’Officina della Scrittura e Casa Martini.

Il Salone del Vino di Torino

Dall’1 al 3 di marzo, nell’unico, grande spazio delle OGR si terrà la terza edizione del Salone del Vino di Torino. Supportato da un grande sostegno istituzionale, si pone l’obiettivo di raccontare il patrimonio vitivinicolo del Piemonte in tutte le sue sfaccettature, coinvolgendo tutti i territori del vino della nostra regione, approfondendone tipicità e unicità, analizzando i nuovi trend e le sfide del futuro.

Nel weekend aperto al pubblico e nel lunedì dedicato agli operatori si potranno scoprire più di 500 cantine piemontesi, con la novità di un’area dedicata al “fuori Piemonte” con produttori da tutta Italia, uno spazio dedicato ai naturali, e un’area food. Gli eventi “off” del Salone del Vino saranno più di cinquanta e animeranno la città dal centro alle periferie, a partire da lunedì 24. Non poteva mancare, vista la felice coincidenza di calendari, una collaborazione con Cioccolatò.