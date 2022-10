Tramezzino salmone e maionese di Gli Allegri Sapori: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 5 Ottobre 2022

Altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Tramezzino salmone e maionese di Gli Allegri Sapori: sono stati ritirati dal commercio, infatti, due lotti del Tramezzino salmone e maionese di Gli Allegri Sapori a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 4 ottobre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 30 settembre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Tramezzino salmone e maionese, il marchio del prodotto è Gli Allegri Sapori e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Penny Market S.r.l. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 9 – 2907L CE, mentre il nome del produttore è Laboratorio Gastronomico Due A.A. s.r.l., con sede dello stabilimento in via Galvani 5/7 a Sedriano (MI).

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

22952 1

22952 2

Entrambi i lotti presentano come data di scadenza o termine minimo di conservazione quello del 10 ottobre 2022. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 140 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè una non conformità microbiologica causata dalla presenza di Listeria monocytogenes (il problema della contaminazione da Listeria, dunque, si sta espandendo, non erano solo i wurstel). Nelle avvertenze si raccomanda ai consumatori di non mangiare il prodotto con i lotti sopra indicati e di riportarli presso il punto vendita di acquisto per il rimborso o la sostituzione entro il 10/10/2022.