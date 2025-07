Troppa carne di pollo aumenta il rischio di tumori: cosa dice il nuovo studio italiano

Mangiare tra i 100 e i 200 grammi di carne di pollo alla settimana farebbe aumentare del 35% il rischio di morte per tumori. L'occasione è buona per sbirciare nell'industria avicola del Bel Paese.

Carne rossa o bianca: cos’è meglio per la salute? Questione di numeri, non di colori. Uno studio italiano dell’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, guidato dalla dott.ssa Caterina Bonfiglio, ha seguito 4.869 adulti per 19 anni e concluso che il consumo di carne di pollo aumenta sensibilmente il rischio di tumori. Ma quanto e di quanto?

Ci scuserete il gioco di parole. La questione, dicevamo, vira attorno alla legge del numero; e di fatto i risultati dello studio sono più che eloquenti: un consumo settimanale di 100‑200 g di carne di pollo aumenta del 35% il rischio di mortalità per tumori gastrointestinali; e si se supera i 200 g questo rischio raddoppia rispetto a chi ne mangia meno di 100 g. Quindi?

Carne rossa o carne bianca?

Vale la pena notare che le linee guida elaborate dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (Sinu per gli amici) suggeriscono un consumo di fino a 200 grammi alla settimana di carne bianca. I numeri appena riportati, però, raccomandano cautela. “Questi dati sembrerebbero sfatare il mito della carne di pollo come scelta salutistica rispetto alla carne rossa”, ha commentato a tal proposito il professor Gianluigi Giannelli, direttore scientifico del “De Bellis”.

Ma attenzione: declinare il dibattito su una questione di colore è una scelta miope. “Nello stesso studio” prosegue Giannelli “abbiamo anche dimostrato che la carne rossa aumenta il rischio di morte per tumori gastrointestinali del 23% soltanto se consumata oltre i 350 grammi la settimana, confermandosi un alimento sano se consumato entro i limiti raccomandati”. Un’occhiata al caso italiano è d’obbligo.

Il 98% dei polli italiani sono Broiler: animali geneticamente selezionati per crescere rapidamente (da 60 g a 3 kg in 7 settimane) con petti sovradimensionati, ossa fragili e difficoltà a mantenersi in piedi. Nel marzo 2023 la senatrice Gisella Naturale (Movimento 5 Stelle) presentò un’interrogazione parlamentare chiedendo ai Ministri competenti se intendessero adottare misure per tutelare i polli da carne allevati intensivamente. Il sottosegretario per l’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra rispose parlando di “miglioramento genetico”.

Dati e rapporti più recenti non aiutano a cambiare i connotati. L’Italia, secondo le più recenti analisi, è uno dei primi Paesi in Europa per vendite e utilizzo di antibiotici negli allevamenti; e nel report annuale europeo ChickenTrack, in cui si tiene traccia dei progressi fatti dalle aziende verso il raggiungimento degli obiettivi di benessere animale negli allevamenti avicoli, ha collezionato una sonora bocciatura.