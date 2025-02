Trump fa dietrofront sulle cannucce: “Torniamo alla plastica”

Da quando è tornato allo studio ovale, Donald Trump non ha resistito a regalarci perle più o meno terrificanti ogni singolo giorno. Dalle crociate contro migranti, persone transgender, impiegati federali; allo smantellamento di intere agenzie e/o riforma delle stesse in senso autoritario; fino alle sparate ad personam su giornalisti, politici, celebrità. L’ultima, seppur in sordina forse per laconicità del messaggio, riguarda le cannucce di carta. In barba a ogni buon senso, il presidente ha scritto sui social: “TORNIAMO ALLA PLASTICA!”.

Bastian contrario

Sembra essere proprio questa la strategia decisionale del presidente degli Stati Uniti. Ovvero, agire in senso opposto e secondo la logica della vendetta rispetto a chi è passato prima (o più lungimirante) di lui. In questo caso, a suo dire, l’amministrazione Biden per cui (insieme a quella Obama) Trump sembra avere una vera e propria ossessione. Anche, a quanto pare, quando si tratta del materiale di cui sono fatte le cannucce.

Da cui il post su Truth Social di pochi giorni fa che recita: “I will be signing an Executive Order next week ending the ridiculous Biden push for Paper Straws, which don’t work. BACK TO PLASTICS!”. Trump fa riferimento a un piano annunciato dal governo democratico nel 2023, che si proponeva di eliminare l’uso delle cannucce di plastica entro il 2035. A corollario il neo presidente, con la consueta eleganza che lo caratterizza, aggiunge: “Enjoy your next drink without a straw that disgustingly dissolves in your mouth!!!”.

Trump sembra proprio avercela a morte con le cannucce di carta, che a suo dire fanno schifo perché si scioglierebbero in bocca. Poi per carità, magari un fondo di verità sul loro effettivo beneficio e impatto ambientale ci sta. Però il dubbio viene: non sarà che è lui a bersi troppa Diet Coke con risucchio violento? Chissà. Ma non c’è tempo per pensare razionalmente. La soluzione di questi tempi si trova a suon di ordini esecutivi. Così dalla settimana prossima, oltre a incentivi su petrolio e carbone, fuga dall’Oms e negazionismo climatico, potremo aggiungere un pezzo in più in cima alla lista dei nostri problemi. Lungo, affusolato, di plastica, made (autarchicamente) in USA.