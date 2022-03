Ucraina: anziana avvelena una torta e la offre ai soldati russi, 8 morti

di Manuela 23 Marzo 2022

Sta circolando in rete la notizia secondo la quale in Ucraina una anziana avrebbe avvelenato una torta, offrendola poi ai soldati russi: 8 di loro sono morti.

Non è ben chiaro quanto ci sia di vero in questa storia che sembra quasi il canovaccio di un film dei fratelli Coen: in molti si chiedono se sia un fatto realmente accaduto o se non si tratti di propaganda.

Secondo quanto riferito da un funzionario del ministero degli Interni ucraino, un’anziana donna avrebbe offerto a dei soldati russi una torta “condita” con lo zinco, uccidendo così otto militari. Il funzionario in questione ha citato un’intercettazione telefonica nella quale un soldato russo avrebbe telefonato alla moglie, raccontandole cosa fosse accaduto.

Questa storia è difficilmente verificabile e potrebbe facilmente trasformarsi in un futuro prossimo in una leggenda metropolitana. Quello che è certo, però, è che l’esercito russo è a corto di viveri, tanto che ha fatto il giro della rete il video dei soldati russi che mangiavano del cibo scaduto. Inoltre l’esercito fatica a trovare gli approvvigionamenti necessari, motivo per cui, secondo la CNN, avrebbe chiesto alla Cina di fornire ai soldati delle razioni alimentari.

Per questo motivo i militari di Putin sono spesso costretti ad accettare anche il cibo che gli ucraini offrono loro. Ma è proprio così impensabile che qualche patriota ucraino non abbia già provato la strada dell’avvelenamento?