Ucraina, il governo crea una riserva alimentare per affrontare l’invasione russa

di Luca Venturino 10 Marzo 2022

Il governo dell’Ucraina ha appena annunciato l’istituzione di una riserva alimentare atta a sfamare il popolo e le forze armate del Paese per affrontare al meglio l’invasione russa; una strategia evidentemente messa a punto dopo che, nelle ultime ore, il rischio concreto di carenza di cibo ha fatto bloccare le esportazioni verso altri Stati della maggior parte dei prodotti alimentari.

“Lo stato riscatterà grano e altre scorte nei volumi di consumo annuale dell’intero paese a spese del bilancio statale” ha spiegato il primo ministro Denys Shmygal. “Il Paese avrà cibo a sufficienza” ha infine concluso, senza fornire ulteriori dettagli. Tradizionalmente l’Ucraina è un importante produttore ed esportatore di prodotti alimentari (sicuramente avrete letto delle prezzi di grano e mais), ma l’invasione della Russia potrebbe ridurre drasticamente l’area destinata alla semina e alla raccolta di grano per il 2022, portando a potenziali carenze globali. Proprio in questo periodo, infatti, i contadini ucraini sono soliti iniziare i preparativi per la semina primaverile: al momento il piano è quello di iniziare a seminare le aree ritenute sicure, ma rimane comunque il rischio di rimanere senza semi o carburante.