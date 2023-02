UK: Buckingham Palace lancia il gin con lamponi coltivati a Windsor per l’incoronazione di re Carlo

In UK, per festeggiare l'incoronazione di re Carlo, Buckingham Palace ha lanciato il gin realizzato con i lamponi coltivati al Castello di Windsor.

C’è grande fermento in UK per l’organizzazione dell’incoronazione di re Carlo. Ed ecco dunque che in questo clima, non possono mancare i nuovi prodotti a tema. Come il Royal Windsor Gin, cioè il gin rosa realizzato dalla Royal Collection Trust, un dipartimento facente parte della Royal Household, creato proprio a partire dai lamponi coltivati al Castello di Windsor. Perché sì, fra le tante altre cose al Castello di Windsor si coltivano anche i lamponi.

UK e il nuovo gin rosa Royal Windsor

La Royal Collection Trust ha immesso il Royal Windsor Pink Gin solamente la scorsa settimana. Secondo la Royal Hosehold, questo gin sarà perfetto per accompagnare le celebrazioni dell’incoronazione del 6 maggio (non prendete appuntamenti per quella data).

La bevanda alcolica contiene i lamponi raccolti a mano nella tenuta reale di Windsor, cosa che non solo garantisce la tonalità rosata del prodotto, ma anche una nota finale fruttata che va a compensare le note speziate dei grani di pepe rosa e di corteccia di cassia. Un ulteriore tocco di dolcezza è poi dato dai sentori di buccia d’arancia e di petalo di rosa.

Il grado alcolico di questo gin si attesta sul 38%, mentre il costo è di 38 sterline a bottiglia. Nel frattempo, qualcuno ha già suggerito come berlo: bisogna mescolare 50 ml di Royal Windsor Gin in un bicchiere da martini con 100 ml di succo d’ananas.

La Royal Household non è certo nuova a lanci del genere. Nel 2020, per esempio, aveva ideato il London Dry Gin, realizzato con piante che crescono nei terreni del palazzo, fra cui bacche di biancospino e foglie di gelso. Agli inglesi l’idea era piaciuta parecchio, tanto che era andato in esaurimento nel giro di otto ore.

Chissà se re Carlo lo assaggerà mai? In fin dei conti, durante il suo primo banchetto di stato come monarca (quello del novembre 2022 quando aveva celebrato la visita del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa), a tavola erano stati serviti un Taylor’s Vintage Port del 1983 da 75 sterline e un Blanc de Blanc di una cantina inglese. Il gin rosa gli potrà piacere?

Comunque sia, anche se Carlo non dovesse berlo, se mai andrà in porto l’apertura di un pub nella tenuta di Sandringham della famiglia reale, nel Norfolk, di sicuro qua potrà essere trovato questo Royal Windsor Gin. A meno che pure questo non vada in esaurimento prima di arrivare all’apertura del suddetto pub. O anche prima di arriva all’inaugurazione vera e propria.