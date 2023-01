UK: da ottobre vietato l’uso di piatti e posate di plastica monouso

Pare che in UK da ottobre sarà vietato l'utilizzo di posate, piatti e oggetti in plastica monouso. Al loro posto arriveranno le alternative biodegradabili.

di Manuela Chimera 20 Gennaio 2023

A quanto pare in UK da ottobre sarà vietato l’utilizzo di posate, piatti e altri oggetti di plastica mononuso. Al loro posto, invece, dovrebbero comparire gli analoghi articoli biodegradabili (già, quei bei sacchetti di plastica che se piove ti si sciolgono in mano facendo cadere a terra tutta la spesa, ma questa è un’altra storia). E tutto perché il governo sta cercando di affrontare il problema dell’accumulo di rifiuti di plastica.

In UK niente più posate, piatti e bicchieri di plastica monouso

In realtà il Regno Unito ha già vietato alcuni articoli di plastica monouso, fra cui cannucce e cotton fioc. Tuttavia pare che il governo sia determinato ad andare oltre in modo da ridurre più velocemente la plastica monouso.

Il divieto in vigore da ottobre includerà anche altri prodotti in plastica monouso:

vassoi

bastoncini per palloncini

alcuni tipi di bicchieri

alcuni contenitori per alimenti in polistirolo

In pratica da ottobre i clienti non potranno acquistare questi prodotti da ristoranti, rivenditori o venditori di generi alimentari. Un divieto simile è già in vigore in Scozia, mentre in Galles il divieto entrerà in vigore il prossimo anno.

Secondo il governo, ogni anno in Inghilterra vengono usati 1,1 miliardi di piatti monouso e 4,25 miliardi i posate monouse, equivalenti a 20 piatti e 75 posate a testa. Solo il 10% di questa colossale montagna di plastica finisce con l’essere davvero riciclato. Inoltre il governo ha anche rivelato che proprio le posate di plastiche erano fra i 15 oggetti più abbandonati in giro come rifiuti nel Regno Unito.

In teoria la Gran Bretagna si è impegnata a eliminare tutti i rifiuti di plastica (almeno, quelli evitabili) entro il 2042. Sempre per rimanere nel Regno Unito, poi, qui ci sono anche specifiche attività che hanno deciso di ridurre ulteriormente l’uso di plastica. Per esempio i supermercati Tesco, già a inizio anno scorso, hanno detto stop alle vendere delle salviette per neonati contenenti plastica.

Anche l’Unione Europea la scorsa estate ha vietato l’uso di piatti, posate, cannucce, bastoncini per palloncini e cotton fioc in plastica monouso. Idem in India, dove sono vietate anche le pellicole per imballaggi e gli imballaggi dei pacchetti di sigarette, di caramelle e di gelati in plastica monouso.

Intanto negli Stati Uniti, la California ha chiesto che tutti gli imballaggi monouso e le stoviglie monouso in plastica per la ristorazione diventino riciclabili o compostabili entro il 2032, mentre a fine gennaio in Canada diventerà illegale produrre e importare sacchetti di plastica, posate, articoli per la ristorazione e cannucce.