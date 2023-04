UK: il principe William prende prenotazioni al ristorante mentre Kate lancia freccette

In UK in un ristorante di Birmingham il principe William si è divertito a prendere le prenotazioni al telefono, mentre Kate Middleton si dilettava nel lanciare freccette

di Manuela Chimera 21 Aprile 2023

In UK il principe William, mentre si trovava in un locale indiano a Birmingham, si è divertito a prendere le prenotazioni del ristorante al telefono (ovviamente non qualificandosi come erede al trono). E Kate? Beh, la principessa si stava dimostrando una provetta lanciatrice di freccette (e possiamo ben ipotizzare quale faccia stesse immaginando al posto del bersaglio… Meghan, ti fischiano le orecchie?).

UK: insolita visita di Williame e Kate in un ristorante indiano

In occasione dell’imminente incoronazione di re Carlo, William e Kate sono impegnati in un lungo tour per tutto il paese. Così, mentre si trovavano a Birmingham, ne hanno approfittato per visitare un ristorante indiano, l’Indian Streatery a Bennetts Hill.

Qui, davanti agli occhi increduli dei proprietari, mentre i due reali erano in attesa di mangiare i loro piatti indiani, ecco che William ha deciso di impulso di rispondere a una telefonata inaspettata. Dall’altra parte della cornetta un cliente chiedeva una prenotazione e William si è prestato al gioco: ha negoziato l’orario e poi ha dato indicazioni per raggiungerli, scherzando e poi scusandosi se per caso l’aveva mandato da un’altra parte a Birmingham.

Così alle 14.15 Vinay Aggarwal e la moglie Ankita Gulati si sono presentati al ristorante, pronti a pranzare prima di prendere il treno per tornare a casa. Aggarwal ha spiegato che non aveva assolutamente idea che al telefono ci fosse il principe Wiliam (era la prima volta che lo sentiva parlare al telefono, dunque non aveva riconosciuto la sua voce): ha parlato di una bella sorpresa. E ovviamente racconterà a tutti questa cosa.

Anche Meena Sharma, proprietaria del ristorante, ha dichiarato di essere rimasta sorpresa da tutta la faccenda. Anche perché William è stato molto professionale: ha sollevato la cornetta e ha risposto “Sì, questo è l’Indian Streatery”. Anzi: è stato così bravo che potrebbero anche assumerlo in futuro come addetto alla ricezione.

Durante la visita William e Kate hanno spiegato che amano il curry. Anzi: Kate adora le spezie, mentre William ha ammesso di preferire cibi più tranquilli, lui è più un uomo da “masala”. E sembra che anche i figli di William e Kate adorino il cibo indiano.

Sempre a Birmingham, poi, William e Kate hanno visitato anche il Jewellery Quarter di Birmingham. Qui Kate si è cimentata nel lancio delle freccette, ottenendo anche i complimenti degli astanti per i suoi lanci “molto solidi”. Che siano frutto di un allenamento intensivo? Che Kate abbia in casa una stanza segretissima con bersagli con la faccia di Meghan?