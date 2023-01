William e Kate leggono Spare a letto mangiando un hamburger? No, erano solo i sosia

di Manuela Chimera 24 Gennaio 2023

Sarebbe stato troppo bello avere una foto di William e Kate che leggono a letto una copia di Spare, il libro “scandalo” di Harry (le virgolette sono doverose perché un libro dove un fratello minore si lamenta dei presunti sgarbi del fratello maggiore è praticamente la storia quotidiana di tutti noi), mangiandosi un hamburger e sbriciolando sulle pagine del volume. E infatti non è realtà: si tratta dei sosia di William e Kate fotografati dalla nota fotografa Alison Jackson.

I sosia di Willima e Kate mangiano hamburger e leggono Spare

Chissà se qualcuno ci è cascato con tali foto? Qualche dubbio poteva venire pensando al rigido protocollo di corte dei reali inglesi: dubito che ai suoi membri sia permesso farsi foto a letto e poi renderle pubbliche. Inoltre, guardando bene da vicino, si vede che non si tratta dei veri William e Kate. Se poi si andavano a vedere i profili social della fotografa, si potevano notare altre foto similari, come quella dove sono Carlo e Camilla a mangiarsi un hamburger. E ce ne è anche una dei sosia del primo ministro britannico Rishi Sunak e famiglia.

In realtà si tratta delle foto che la fotografa Alison Jackson ha scattato per la campagna Veganuary Reimagined di Birds Eye Green Cuisine. La campagna ha lo scopo di invogliare le persone a seguire una dieta vegetariana nel mese di gennaio.

Jackson ha spiegato che il suo lavoro consiste nel portare alla luce le vite private immaginarie di personaggi pubblici tramite l’arte. Per esempio, in questa serie, è facile immaginare che William e Kate vogliano godersi un momento privato di pace dagli impegni, magari mangiando un brunch vegetale a letto. O che Carlo e Camilla vogliano aggiungere più opzioni vegetali alla loro dieta, visto anche l’interesse del nuovo re per l’ambiente.

In particolare, la foto dei sosia di William e Kate che sbriciolano sul libro di Harry è intitolata Green Cuisine Serves a Uno-fish-al Portrait of the Windors. Quella di Carlo e Camilla, invece, si chiama Meat-Free Green Cuisine Burger Fit for a King, mentre quella del primo ministro inglese e famiglia è intitolata Number Hen: A Green Cuisine Chicken-Less Dippers Su-snack.

Victoria Westwood, responsabile marketing di Green Cuisine per il Regno Unito e l’Irlanda, ha spiegato che la loro campagna rappresenta un suggerimento divertente su come ridurre la quantità di carne mangiata senza modificare la qualità della propria vita.

[Crediti Foto | Alison Jackson]