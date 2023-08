Una cannuccia di hot dog per bere la birra: la bizzarra invenzione di un’azienda americana

Avete mai desiderato bere una birra attraverso un hot dog, come se fosse una cannuccia? No? Beh, peggio per voi.

di Luca Venturino 31 Agosto 2023

Ma bere una birra attraverso una cannuccia di hot dog è una pratica vietata per chi ha rimosso la carne dalla propria dieta? Un problema etico di stampo assurdo, direte voi – quando mai potrebbe capitare una situazione del genere? E soprattutto, che caspita è una “cannuccia di hot dog”? Alla prima domanda rispondiamo “Beh, chiedetelo alla Oscar Mayer”; alla seconda… “Beh, chiedetelo alla Oscar Mayer”. L’azienda americana ha di fatto inventato una “cannuccia di hot dog” (ragazzi, è esattamente quello che vi state immaginando: un hot dog usato come cannuccia) appositamente testato per bersi la birra.

“Vuoi un sorso di birra?” “No grazie, sono vegetariano”

Si tratta, in altre parole, della più recente invenzione che potremmo tranquillamente raccogliere sotto (l’ormai ampio: ve lo ricordate il ketchup al gusto Pepsi?) l’ombrello delle occasioni in cui sarebbe meglio chiedersi “dovremmo davvero farlo?”, e non “possiamo farlo?”. Anche perché, a scanso di equivoci, la “cannuccia di hot dog” (hot dog straw, se preferite la versione angolofona) proviene di fatto da quella caoticissima ed eterogenea fucina di idee che è TikTok.

Un anno fa circa, infatti, una breve clip di un individuo intento a gustarsi una birra attraverso un hot dog (il buco, tanto per capirci, l’aveva ottenuto premendo la cannuccia – quella vera, in plastica – attraverso l’intera lunghezza del salsicciotto) a una partita da baseball conquistò l’intera vetrina dell’internet, raccogliendo oltre nove miliardi di visualizzazioni. Che poi, che male ci sarà mai: una cannuccia di hot dog è certamente più sostenibile e amica dell’ambiente di una in plastica, no?

Ma torniamo a noi, e alla cannuccia hot dog a marchio Oscar Mayer. È bene notare, che d’altro canto mettere i puntini sulle i è anche un po’ il nostro mestiere, che non si tratta affatto di una salsiccia cotta perforata da parte a parte (lo sappiamo, lo sappiamo: il nostro dubbio amletico su vegani e vegetariani sfuma così, nell’aridità di una puntualizzazione), ma piuttosto di semplice silicone alimentare lavorato appositamente per “replicare la sensazione di un vero hot dog”. Contenti voi.

“Mentre la virale ‘Hot Dog Straw’ ha diviso l’internet, noi rendiamo omaggio all’uomo coraggioso che ha aperto la strada per godersi il suo hot dog come più gli pare e piace” ha commentato Kelsey Rice, direttore associato di Oscar Mayer, riferendosi al sopracitato TikTok. “La cannuccia hot dog è stata progettata per potersi godere in maniera ottimale un sorso di birra, e speriamo che ci ricordi amichevolmente che non è necessario prendere troppo sul serio il piacere di un delizioso hot dog”. Parole sante, Kelsey.