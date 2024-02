Una donna che diventa una crocchetta di pollo: la nuova scommessa Netflix

Ultimamente il tema sta piacendo moltissimo, e Netflix ci si butta a capofitto: dopo Galline in Fuga – l’alba dei nugget, arriva anche il coreano Chicken Nugget. Tra il comico, il nonsense e qualcosa ci dice anche il distopico, le puntate di questa nuova serie tratta da un webtoon di successo saranno disponibili dal 15 marzo: l’avventura consiste nel salvare una giovane, trasformata in crocchetta di pollo grazie a una macchina misteriosa.

Il regista Lee Byeong-heon è già conosciuto per il suo blockbuster Extreme Job – il secondo film di maggior incasso in Corea – e per la serie TV Be Melodramatic, caratterizzati da dialoghi vivaci, narrazione ritmata e umorismo tempestivo. Tutte caratteristiche che possiamo riscontrare anche nel trailer di Chicken Nugget,

che catapulta direttamente nel vivo nell’azione. In un’altra avventura legata al food: evidentemente il pubblico adora sempre di più questo trinomio Corea-Netflix-cibo.

Il bizzarro dramma di Chicken Nugget

La serie tv vede come protagonista Sun-man (interpretato da Ryu Seung-ryong), costretto ad affrontare l’assurda missione di salvare sua figlia Min-ah (l’attrice Kim Yoo-jung). Questa, infatti, è trasformata in nugget dopo un incidente con una strana macchina/fryer. Insieme a Sun-man c’è Baek-joong, il giovane segretamente innamorato della ragazza-nugget.

Non sembrano esserci morale sottintesa o denunce, nelle intenzioni del regista, anche se la Corea (del Sud) è stata ultimamente protagonista di ben due svolte storiche riguardanti la carne: la prima è il divieto ufficiale al consumo di carne di cane, la più recente è l’invenzione del riso proteico e sostenibile a base di manzo coltivato. Ci vengono in mente, piuttosto, riferimenti kafkiani molto più demenziali e il precedente successo di Squid Game (altra serie Netflix coreana che parla di sfide assurde, anche legate al cibo – non vi siete scordati dei Dalgona, vero?).

Non un semplice nugget

Il titolo è Chicken Nugget perché trattasi di una pepita di pollo fritto, tuttavia i più attenti al trailer avranno sicuramente notato delle differenze rispetto alla classica ricetta dei fast food occidentali. Trattasi infatti di un Dakgangjeong ovvero la pietanza coreana a base di tondeggianti crocchette di pollo fritte e successivamente glassate con una salsa agrodolce.