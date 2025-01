Aumenta ancora il prezzo del burro: quanto pagheremo brioches e croissant nel 2025?

In Italia il prezzo del burro è cresciuto in media del 44% su base annua: ma quali sono le cause?

Non solo cacao: tra gli altri protagonisti della versione festiva del carrello della spesa c’è anche e soprattutto il burro. E che protagonista: numeri alla mano, considerando i soli 27 Stati membri dell’Unione Europea, il suo prezzo è aumentato per una media del 19% nel periodo compresto tra ottobre 2023 e ottobre 2024.

Tra i picchi più alti si segnala il caso della Slovacchia (+49%), della Germania e della Repubblica Ceca (entrambe +40%); mentre in Polonia, dove se ne conserva una scorta nelle riserve strategiche del Paese, il Governo ha da poco annunciato che avrebbe rilasciato un migliaio di tonnelate nel mercato così da aiutare a stabilizzare i prezzi.

Quali sono le cause degli aumenti ai prezzi?

Per individuare le radici del problema, com’è ovvio, tocca risalire la filiera di riferimento. Di nuovo ci giunge in aiuto il paragone con il cacao: in quel caso i prezzi da record sono mossi in primis da problemi di approvvigionamento sempre più acuti, con la produzione dell’Africa centro-occidentale – principale hotspot produttivo al mondo – mutilata dal susseguirsi di una spietata siccità, di piogge travolgenti e delle malattie che hanno fatto seguito.

Ma torniamo a noi. O al burro, per l’appunto. Secondo l’economista Mariusz Dziwulski, analista del mercato alimentare e agricolo presso la Pko Bank Polski di Varsavia, l’aumento dei prezzi è legato alla carenza di latte su scala globale causata da un calo generale della produzione, che avrebbe colpito anche i maggiori esportatori al mondo (Stati Uniti e Nuova Zelanda su tutti). Déjà vu?

Vale poi la pena notare che trucchietti come la famigerata shrinkflation, ossia quella pratica che riduce la quantità di un prodotto all’interno della sua confezione mantenendo gli stessi prezzi, non funzionano: il burro viene venduto a peso in dimensioni standard, rendendo il ritocco di cui sopra pressoché impossibile.

Il mosaico che spiega il calo della produzione è ampio e complesso. C’è da considerare che molte aziende produttrici di latte, strozzate dagli aumenti dei costi energetici e dai bassi profitti, hanno semplicemente chiuso i battenti; mentre chi è rimasto si è trovato a fare i conti con la siccità, investimenti sempre più modesti e – spiega ancora Dziwulski – l’ombra di un’epidemia di lingua blu.

L’Italia è il settimo produttore di burro in Europa, e secondo la società di analisi del mercato lattiero-caseario CLAL il prezzo è aumentato in media del 44% su base annua. La lettura degli analisti, però, è che gli abitanti dello Stivale abbiano più o meno fatto spallucce: il grasso preferito rimane l’olio di oliva. Peccato che anche in questo caso i rincari siano stati molti e importanti.