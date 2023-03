Uovo di Pasqua: arriva il primo con i sex toys come sorpresa

di Luca Venturino 29 Marzo 2023

MySecretCase ha creato un Uovo di Pasqua che ridefinisce il piacere di essere golosi: all’interno dello scrigno in cioccolato (disponibile fondente o al latte) si può infatti trovare uno di tre sex toys – un anello vibrante, un intramontabile vibratore classico o un plug anale; tutti e tre accompagnati da un “gadget molto speciale” che, spogliato dalla retorica aziendale, è un semplice portachiavi. Un ovetto che in altre parole punta a prenderci non solo per il palato: scartarlo – fanno sapere gli amici di MySecretCase – “vi farà rivivere l’entusiasmo di un tempo ma con la consapevolezza di oggi!”.

Uovo di Pasqua con i sex toys: tutti i dettagli dell’ultima trovata di MySecretCase

L’Uovo di Pasqua di MySecretCase pesa 200 grammi e, come brevemente accennato in apertura di articolo, è disponibile sia nella variante fondente che in quella al latte per il prezzo di 18,95 euro (con sorpresa naturalmente inclusa!). L’acquisto è effettuabile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, che tuttavia ci mette in guardia: “A causa dell’elevato volume di ordini, le consegne potrebbero subire 1/2 giorni di ritardo”. In altre parole vi potrebbe capitare di dovere rallentare un poco i bollori, e magari stuzzicare la fame con qualcos’altro.

LEGGI ANCHE Lorenzo Biagiarelli convince Alessandro Cattelan ad assaggiare la vagina di mucca

Il Pasqualone di MySecretCase è una edizione limitata “molto speciale, non per il goloso palato, ma per chi cerca una dolce soddisfazione di un’altra natura” si legge sulla pagina del sito. “L’uovo nasconde sex toys di ogni tipo e accessori del piacere che diventano sorprese uniche da provare e vivere da soli o in coppia”. Che dire, di certo ci pare leggermente più pepato della Bara Sorpresa di Taffo (anche se quella, dobbiamo ammetterlo, sembra davvero buona da morire).

Nella lista degli ingredienti, debitamente riportata sulla pagina per l’acquisto, si segnala che questo Uovo di Pasqua particolarmente sexy potrebbe contenere tracce di frutta a guscio e latte. Insomma, attenzione a non mangiarlo con la anima gemella (o la vostra amica – o amico – con benefici) in preparazione a una serata piccante se ci sono allergie di mezzo.

L’offerta gastronomica di MySecretCase non finisce qui: l’Orgasmeria – vale a dire la waffle bakery del brand – ha creato delle Waffle box in edizione limitata, contenenti una selezione “dei nostri migliori prodotti per un’esperienza di piacere senza limiti! Le box, oltre agli afrodisiaci dolci, contengono creme e topping in grado di soddisfare tutti i palati!”. Che d’altronde, cosa c’è di meglio che mischiare tra di loro i piaceri della cucina e della camera da letto?