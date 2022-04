USA: 55 miliardi di dollari di sostegno ai ristoranti danneggiati dalla pandemia

di Manuela 11 Aprile 2022

Andiamo negli USA perché qui il Governo ha deciso di varare una misura di sostegno da 55 miliardi di dollari per aiutare ristoranti e altre piccole imprese danneggiati dalla pandemia.

La maggior parte di questi soldi, circa 42 miliardi di dollari, andrà a rifornire il Restaurant Revitalization Fund, un programma di sovvenzioni collegato all’American Rescue Plan ideato dal presidente Joe Biden l’anno scorso. In teoria, i ristoranti (e altre attività idonee come food truck, panetterie, cantine, birrerie e pub) potranno ricevere finanziamenti pari alla perdita delle entrate dovuta alla pandemia fino a un massimo di 10 milioni di dollari per attività e non più di 5 milioni per sede fisica.

Secondo quanto rivelato da Small Business Administration, l’anno scorso circa 300mila ristoranti e bar hanno chiesto sovvenzioni tramite questo programma, ma solo un terzo ha ricevuto qualche dollaro.

Sarà il legislatore a stabilire quali requisiti debbano soddisfare i richiedenti in modo che le sovvenzioni vengano assegnate a chi ha davvero bisogno di aiuti. Al momento, pare che l’80% dei ristoranti che non sono riusciti a ottenere le sovvenzioni, siano sull’orlo della chiusura definitiva. Inoltre da quando è iniziata la pandemia almeno 90mila ristoranti e bar hanno chiuso i battenti (e in Itala è accaduta la stessa cosa).