USA: dirigente scolastico ruba 1,5 milioni di dollari in alette di pollo durante la pandemia

Negli USA una dirigente scolastica è riuscita nell'impresa di rubare qualcosa come 1,5 milioni di dollari in alette di pollo durante il periodo della pandemia.

di Manuela Chimera 2 Febbraio 2023

Questa bizzarra storia arriva dagli USA: qui una dirigente scolastica, durante il periodo più caldo della pandemia, quindi dal 2020 al 2022, è riuscita nell’improbabile impresa di rubare qualcosa come 1,5 milioni di dollari in alette di pollo. Che Arsenio Lupin scansati proprio!

USA: come rubare 1,5 milioni in ali di pollo

Tutto è accaduto presso l’Harvey School District 152 che si trova a circa 30 minuti a sud dal centro di Chicago. Qui il dirigente scolastico amministrativo Vera Liddell è stata arrestata con l’accusa di furto di alette di pollo. Che messa così fa un po’ ridere, ma se si pensa che in tal modo è riuscita a trafugare qualcosa come 1,5 milioni di dollari non fa più tanto sorridere.

Secondo quanto riferito dai mass media, Liddell avrebbe ordinato 1.600 casse di alette di pollo fra il luglio 2020 e il febbraio 2022, proprio durante l’apice della pandemia. Successivamente le alette venivano trafugate dai camion della ditta fornitrice e trasportate su un altro furgone. Ad un certo punto, però, i funzionari scolastici si sono leggermente insospettiti quando hanno esaminato le spese.

Il complesso scolastico, infatti, aveva già superato il previsto budget di 300mila dollari destinato alle spese alimentari ed era solamente a metà anno scolastico. Da lì sono partite le indagini che hanno permesso di scoprire il giro di affari di Liddell: in meno di tre anni aveva rubato 1,5 milioni di dollari in cibo, soprattutto in alette di pollo.

La donna è stata così arrestata, con una cauzione di 150mila dollari. Visto che però il suo nome non è comparso sul sito dello sceriffo della contea di Cook, è possibile che qualcuno le abbia pagato la cauzione.

Perché Liddell ha deciso di organizzare questo traffico di alette di pollo? Beh, i prezzi delle ali di pollo nel corso degli ultimi anni sono stati alquanto altalenanti. Tanto che a metà 2021 la catena Wingstop aveva provato a scherzare sull’aumento dei prezzi delle alette mettendo in campo una campagna pubblicitaria che cercava di spingere di più la vendita delle cosce di pollo.

Nel frattempo qualcuno si è chiesto quante alette di pollo avesse effettivamente trafugato la donna. Secondo il New York Magazine si tratterebbe di una quantità compresa fra i 3,125 milioni e i 5,78 milioni, difficile essere più precisi. Si tratta di un quantitativo che sarebbe capace di sfamare l’America per più di quattro Super Bowls.

A proposito di alette di pollo: proprio durante il Super Bowl sembra che gli americani ne abbiano mangiate ben 1 miliardo e mezzo. Considerando i prezzi delle uova e del pollo andati alle stelle a causa dell’epidemia da influenza aviaria, è capibile perché questo prodotto generi un tale giro di affari appetibile anche per le manovre più losche.