USA: farina contaminata da Salmonella, il CDC indaga sull’epidemia

di Manuela Chimera 8 Aprile 2023

No, non è una versione di The Last of Us in un universo alternativo in cui al posto del Cordyceps abbiamo la Salmonella. Questa è la realtà: negli USA il CDC sta indagando su una vera e propria epidemia di Salmonella causata da farina contaminata che sta imperversando in almeno 11 stati. E secondo il CDC, il dato è sottostimato: molto probabilmente l’epidemia è più estesa di quanto non si pensi.

USA: attenzione alla farina contaminata da Salmonella

Questa epidemia di Salmonella che sta interessando gli Stati Uniti è collegata alla farina, tanto che il CDC ha avvisato tutti di non mangiare o toccare pasta e pastella cruda. Finora in 11 stati, sono stati segnalati una dozzina di casi, di cui tre ricoveri.

Tuttavia il CDC è stato chiaro: ci sono molto più casi in corso che non sono ancora stati segnalati, il che vuol dire che la portata dell’epidemia è molto più vasta di quanto non si immagini.

Purtroppo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie non è ancora riuscito a identificare le marche specifiche di farina coinvolte in questo maxi focolaio. La maggior parte dei pazienti ha spiegato di aver mangiato pasta o pastella cruda nella settimana prima di ammalarsi.

L’unico ingrediente comune a tutti quanti era la farina usata negli impasti che avevano mangiato. I pazienti avevano quasi tutti mangiato impasti con la farina cruda, il che ci sta visto che i batteri della Salmonella muoiono quando vengono cotti. Tuttavia basta anche solo assaggiare un piatto con della farina cruda per intossicarsi.

Anche utilizzare la farina per creare impasti da modellare o per giocare, può essere fonte di contagio.

Il CDC, mentre le indagini vanno avanti, ha consigliato a tutti di cuocere sempre i piatti che contengono farina, usando poi acqua calda e sapone per lavare mani, utensili e stoviglie che vengano a contatto con la materia prima. E cuocere anche la farina che viene utilizzata per creare impasti da modellare.

I sintomi di un’infezione da Salmonella possono comparire entro qualche ora/giorno dall’ingestione del cibo o dell’ingrediente contaminato. I sintomi principali di salmonellosi sono quelli comuni a tutte le forme di gastroenterite:

febbre più o meno alta

nausea

vomito

diarrea incoercibile

dolore addominale

La maggior parte delle persone guarisce dopo essere stata sottoposta alle apposite terapie, tuttavia se presenti sintomi gravi che non migliorano rapidamente, se presente disidratazione o nel caso di pazienti anziani, bambini, soggetti immunodepressi o con patologie concomitanti è bene rivolgersi subito al proprio medico.