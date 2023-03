USA, Girl Scouts arrabbiate: i loro biscotti sold out sono oggetto di speculazione su eBay

di Manuela Chimera 5 Marzo 2023

Negli USA le Girl Scouts sono decisamente arrabbiate: i loro biscotti Raspberry Rally, quelli in edizione limitata che sono andati praticamente subito in sold out, sono ora diventati oggetto di speculazione su eBay, con prezzi decisamente maggiorati.

Mai far arrabbiare le Girl Scouts negli USA!

Tutti noi abbiamo visto un qualche film americano con le Girl Scouts e sappiamo benissimo come funziona: le ragazzine vanno porta per porta cercando di vendere quanti più biscotti possibili in modo da raccogliere fondi per il gruppo. Con livelli di rivalità a volte a dir poco esagerati, ma questo è un altro conto.

Da poco le Girl Scouts hanno cominciato a vendere un nuovo gusto di biscotto, il Raspberry Rally, una versione al gusto lampone del famoso Thin Mint. Questo Raspberry Rally, nelle intenzioni originarie, doveva essere una limited edition. Solo che è stata un po’ troppo limited: nel giro di poche ore i nuovi biscotti sono andati in esaurimento scorte.

Tutto molto bello, non fosse che, subito dopo, i biscotti sono magicamente ricomparsi su eBay, con prezzi decisamente più alti. I leader locali di New York dell’associazione scoutistica hanno spiegato che il biscotto è andato in esaurimento in meno di un giorno in quanto si è rivelato più popolare del previsto.

Solo che, subito dopo, i pacchetti di Raspberry Rally sono ricomparsi su eBay al prezzo di 30 dollari a confezione, ben al di sopra del prezzo di vendita delle Girl Scouts di 5-6 dollari a scatola.

Per questo motivo le Girl Scouts hanno chiesto a tutti di non comprare i loro biscotti su eBay in quanto sono diventati chiaramente oggetto di speculazione. L’associazione, infatti, vende biscotti da più di 100 anni per aiutare le bambine a sviluppare le proprie capacità imprenditoriali e, nel contempo, a raccogliere fondi per il gruppo. Solo che i proventi delle scatole vendute su eBay non finiscono nelle tasche delle Girl Scouts, cosa che le ha alquanto indispettite.

In una dichiarazione alla CNN l’associazione ha ribadito che quando i biscotti vengono acquistati tramite rivenditori di terze parti, le Girl Scouts vengono private dei proventi che dovrebbero servire per finanziare la programmazione dell’associazione per tutto l’anno. Inoltre queste vendite non autorizzate potrebbero danneggiare l’immagine del buon nome dei biscotti delle Scout.

Inoltre le Girls Scouts degli Stati Uniti, i gruppi locali delle Girl Scouts e anche i biscottifici autorizzati che creano questi biscotti non possono garantire la freschezza o l’integrità dei biscotti acquistati tramite siti non autorizzati.

Tuttavia, nonostante l’indignazione delle Girl Scouts, eBay non ha alcuna intenzione di rimuovere gli annunci di vendita. Sempre alla CNN, infatti, eBay ha spiegato che loro sostengono fortemente lo spirito imprenditoriale delle Girl Scouts, ma la vendita dei loro biscotti sulla piattaforma non viola in alcun modo le politiche di eBay.

eBay, un consiglio: se la filmografia americana ci ha insegnato qualcosa, è di non far mai, mai arrabbiare le Girl Scouts!