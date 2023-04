USA: l’azienda Tupperware a rischio fallimento

di Manuela Chimera 12 Aprile 2023

Difficile da credersi, ma negli USA l’azienda Tupperware è a rischio fallimento. Le sue azioni in Borsa sono crollate e se non riuscirà a trovare nuovi finanziamenti, l’azienda produttrice dei famosi contenitori a chiusura ermetica per alimenti (ma non solo), è destinata a chiudere i battenti.

Perché negli USA la Tupperware rischia di chiudere?

La Tupperware, nata nel 1946, ha spiegato che attualmente sussistono “dubbi sostanziali sulla capacità dell’azienda di continuare a funzionare”. L’azienda è ora impegnata a discutere della questione con i consulenti finanziari, in modo da cercare di trovare finanziamenti per riuscite a mantenere la ditta in attività.

Ci si è preoccupati della sorte della Tupperware quando è saltata fuori la notizia che la Borsa di New York aveva avvertito l’azienda che le sue azioni avrebbero potuto essere cancellate dalle quotazioni in quanto non era stato presentato un rapporto annuale per il 2022. Così Tupperware si è affrettata a garantire che prevedeva di presentare tale report entro i prossimi 30 giorni, anche se non è detto che questo sia sufficiente.

Per cercare di rimanere a galla, la Tupperware sta rivedendo diversi aspetti gestionali, fra cui la questione della liquidità, il portfolio immobiliare e delle proprietà disponibili e anche eventuali licenziamenti.

Solamente lo scorso marzo la società aveva dichiarato che le vendite erano calate del 18% nel corso del 2022. Miguel Fernandez, presidente e CEO di Tupperware Brands, ha sostenuto che l’azienda sta facendo di tutto per cercare nuovi finanziamenti e affrontare la situazione economica in cui l’azienda versa. Tuttavia se non riuscirà ad ottenere sufficienti risorse o a modificare i contratti di credito, ecco che potrebbe ben presto mancare di liquidità.

Ma perché Tupperware non riesce più a vendere come prima? Secondo l’analista Neil Saunders, il marchio ormai non riesce più a connettersi con i consumatori più giovani. Nonostante all’inizio l’azienda fosse una fucina di innovazioni con i suoi gadget per la cucina, ecco che nel corso del tempo ha perso questo vantaggio.

Inoltre pare che la Tupperware stia anche affrontando delle beghe legali. Più precisamente alcuni investitori l’avrebbero trascinata in tribunale in quanto l’azienda non avrebbe “rivelato i suoi gravi problemi con i controlli interni”, inclusi diversi errori presenti nel suo rapporto annuale nel 2020.

La causa legale, unita al fatto che l’azienda si è allontanata sempre di più dai giovani, ha portato a una riduzione delle vendite del 18%, pari a 1,3 miliardi in meno. Il che ha condotto a una caduta delle sue azioni in Borsa: le azioni di Tupperware sono scese di 1,18 dollari, chiudendo a 1,24 dollari lunedì scorso. Questo potrebbe dire poco a chi non si interessa del mercato finanziario, ma secondo quanto rivelato da MarketWatch, nel corso degli ultimi 12 mesi, le azioni della società sono diminuite di ben il 98%.