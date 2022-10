Victoria Beckham festeggia la sua prima sfilata a Parigi a colpi di tequila da 600 sterline

di Manuela 2 Ottobre 2022

Hai capito Victoria Beckham? Dieta frugale e triste, mangio sempre le stesse cose sane, ma quando si tratta di festeggiare il successo della sua prima sfilata a Parigi e la fine della faida con la nuora, ecco che celebra in gran stile a suon di tequila da 600 sterline a bottiglia.

In questi giorni si sta tenendo la Paris Fashion Week e questa volta ha sfilato anche la collezione dell’ex Spice Girls. Al termine della sfilata, ecco che la Posh Spice, insieme al marito David Beckham e alla figlia Harper, hanno lasciato il loro hotel da 12mila sterline a notte, La Reserve, per andare all’after party, offrendo una cena a base di bistecca e patatine nel suo ristorante preferito, il Girafe, vicino alla Torre Eiffel. Anche se Victoria, come al solito, ha mangiato solo del pesce al vapore.

Alla cena si sono aggiunti anche gli altri due figli dei Beckham, Cruz e Romeo. Al tavolo non sono poi mancati Eva Longoria, la top model Gigi Hadid, i genitori di Victoria e tutto lo staff del suo marchio di moda. L’altro figlio Brooklyn e la moglie Nicola, invece, hanno brillato per la loro assenza alla cena (anche se si dice che ci sia stato una sorta di disgelo fra nuora e suocera, giunte ai ferri corti a causa di un problema con l’abito da sposa di Nicola).

Ma torniamo alla nostra cena: tutti a mangiare bistecca e patatine, Victoria col solito triste pesce lesso, ma quando c’è stato da brindare, ecco che l’ex Spice Girls ha messo per un attimo da parte la vena salutista per tirare fuori la vena festaiola. E via di brindisi a suon di Tequila Don Julio 1942, quella da 600 sterline a bottiglia. Che se devi fare uno sgarro una volta, almeno lo fai come il cielo comanda.