Vino, l’ambasciatore della Sicilia Lucio Tasca d’Almerita si è spento a 82 anni

di Luca Venturino 26 Luglio 2022

Il conte Lucio Tasca d’Almerita, ambasciatore del vino siciliano nel mondo, si è spento all’età di 82 anni: celebre nell’ambito vitivinicolo per essere stato il primo, nel 1985, ad aver sperimentato le varietà internazionali nei terreni dell’isola; aveva portato in alto il vessillo della Sicilia nel corso del secolo scorso durante i confronti con le grandi varietà francesi, portando le varietà locali nelle sale da degustazione di tutto il mondo.

Superata la diffidenza del padre cominciò a vinificare Cabernet e Chardonnay e a usare barrique di rovere francese per il processo di affinamento, introducendo anche l’impiego di presse soffici per la vinificazione, la pratica della potatura corta e dimostrando la capacità della sua terra di produrre vini in grado di resistere alla prova del tempo. Sotto la sua guida è stato per di più introdotto l’uso della tecnologia nella gestione ordinaria della società – tecnologia che di fatto comprendeva anche programmi di gestione vitivinicola per migliorare e controllare la conduzione dalla vigna allo scaffale del cliente con una particolare attenzione anche al tema della sostenibilità ambientale. Uomo determinato a promuovere e migliorare la produzione e lo sviluppo imprenditoriale della Trinacria, si è lasciato alle spalle un bagaglio di esperienze e conoscenze che, nel corso degli anni, ha condiviso con i produttori dell’isola – produttori che oggi sperimentano con affinamento subacqueo e festeggiano rese produttive sempre migliori.