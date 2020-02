Wendy’s su Twitter prende in giro Burger King per il panino con le patatine fritte

A quanto pare Wendy’s ha deciso di prendere in giro Burger King per il suo “nuovo” panino con le patatine fritte. Il virgolettato è d’obbligo perché, in realtà, il panino con le patatine fritte non è proprio una novità, lo si mangia un po’ ovunque nel mondo, ma è “nuovo” per la proposta di Burger King. Comunque sia, Wendy’s non ha perso l’occasione per punzecchiare su Twitter i rivali.

Il panino di Burger King in pratica sono due fette di pane che racchiudono patatine fritte, ketchup e maionese. Wendy’s, su Twitter, ha ripreso un post con foto di ComicBook e ha pubblicato un tweet dove ha scritto “When literally anything wold be better on a bun than their beef” che tradotto diventa “Quando letteralmente qualsiasi cosa sarebbe meglio nel panino rispetto al loro manzo”.

Ma Wendy’s non si è certo fermato qui e ha continuato a deridere i rivali nei commenti. Ad un certo punto un utente ha detto “Ehh, Burger King sta finendo le idee per i nuovi hamburger” e Wendy’s non si è lasciato sfuggire l’occasione di rispondere “Dovrebbero provare un’idea sempre attuale, renderli buoni”. E ancora: un altro utente ha chiesto “Cosa vogliono provare dopo, un hamburger tutto pane?”. Al che Wendy’s ha risposto “Sono abbastanza sicuro che il clown di base abbia uno di quelli” con una chiara frecciatina verso McDonald’s. Wendy’s era lanciatissimo: è riuscito a prendere in giro sia Burger King che McDonald’s in un colpo solo.

E Burger King? Per ora tace in quanto impegnato in una campagna pubblicitaria per promuovere dei Whopper senza conservanti artificiali con tanto di foto di panino ammuffito.

Questo è il post di Twitter dove Wendy’s ha preso in giro Burger King per il panino con le patatine fritte:

When literally anything would be better on a bun than their beef. https://t.co/YfTTrYrPDI — Wendy's (@Wendys) February 18, 2020

