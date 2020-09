William e Kate preparano i bagel in un famoso panificio di Londra

William e Kate si danno nuovamente alla cucina. Durante una visita in un famoso panificio di Londra, la coppia reale ha imparato a realizzare i bagel. Tutto è accaduto durante una visita del duca e della duchessa di Cambridge in un panificio. Qui gli è stato insegnato a preparare i bagel, il pane a forma di anello derivante dalla tradizione ebraica.

William e Kate non sono certo nuovi al mondo della cucina: in passato hanno preparato frittate, si sono improvvisati chef per beneficenza, spillato della birra (come dimenticare la recente visita alla fabbrica della Guinness in Irlanda?), frequentato pub (William ci è da poco tornato per dare il buon esempio) e Kate è persino andata in un pub sfruttando una porta segreta realizzata dal principe Harry.

A quanto pare questa, però, non è stata proprio una visita ufficiale. Senza clamori, hanno organizzato una serie di visite a Londra per controllare come le diverse comunità stessero affrontando l’emergenza Coronavirus. Arrivati qui, hanno deciso di provare a fare il pane, anzi, i bagel nella celebre panetteria Beigel Bake in Brick Lane.

I duchi sono prima entrati nel negozio, poi hanno fatto conoscenza con i proprietari chiedendo loro quali fossero le difficoltà del momento nel gestire l’attività commerciale. Infine hanno fatto una capatina nel laboratorio e hanno contribuito a produrre i bagel, sfidandosi pure fra di loro (come sempre). Alla fine è stata Kate a vincere la gara.

Un solo appunto: ok per le mascherine, ma niente guanti? E cuffia per i capelli? Forse che le regole per la preparazione degli alimenti nel Regno Unito sono un pochino diverse?