World’s 50 Best Restaurants 2022: ad Alexandre Mazzia il premio American Express One to Watch

I World's 50 Best Restaurants 2022 hanno assegnato allo chef Alexandre Mazzia il premio American Express One to Watch.

di Manuela 14 Giugno 2022

Ci siamo, è stato attribuito un altro dei riconoscimenti dei World’s 50 Best Restaurants 2022: questa volta il premio American Express One to Watch è andato allo chef Alexandre Mazzia. Anzi, per essere precisi il premo è andato al ristorante AM di Marsiglia guidato dallo chef in questione.

Il ristorante è stato aperto dallo chef e ex giocatore di basket francese nel 2014 e offre un menu ispirato dai sapori e dalle influenze di tutto il mondo. Alexandre Mazzia è nato nella Repubblica Democratica del Congo. Qui ha vissuto fino ai 14 anni, periodo nel quale si è trasferito in Francia. Per sfuggire all’inevitabile shock culturale, decise di giocare a basket, arrivando anche a giocare nella Francia under 15.

Tuttavia, dopo il basket, scoprì la sua vera passione: la cucina. Dopo aver lavorato accanto ad alcuni degli chef più famosi d’Europa come Michel Bras, Pierre Hermé o Santi Santimaia, ecco che nel 2010 decide di trasferirsi a Marsiglia, entrando a far parte del ristorante Cité Radieuse di Le Corbusier. Qui ha ottenuto nel 2011 il premio Young Talent Gault & Millau, riconoscimento che lo ha spinto ad aprire il suo ristorante.

Così si arriva nel 2014 quando Mazzia apre il ristorante AM, riuscendo a ottenere ben tre stelle Michelin in soli sei anni di apertura, un vero e proprio record. Il ristorante non è grossissimo, ha solamente 22 posti a sedere, con tanto di bar che affaccia direttamente sulla cucina a vista.

Nel menu trovano spazio verdure, pesce e frutti di mare, tutti abbinati in maniera insolita e creativa. Nei suoi piatti, infatti, convivono tranquillamente fiori di zucca, burro bianco allo zafferano, alghe cristallizzate e bottarga.

William Drew, chief content officer dei World’s 50 Best Restaurants, ha spiegato che è stato un onore premiare l’AM di Alexandre Mazzia con la sua cucina singolare e la sua passione sfrenata. D’altro canto Alexandre Mazzia ha ricordato che qualunque sia la meta, la cosa più importante è il viaggiato. Anche lui è onorato di aver ricevuto questo premio e conferma che lui e il suo team continueranno a trarre ispirazione da tutto il mondo per portare i loro ospiti in viaggio.