World’s 50 Best Restaurants 2022: i ristoranti dal 51 al 100

È stata svelata la classifica dei World's 50 Best Restaurants dalla posizione numero 100 alla 51, con zero italiani presenti.

di Luca Venturino 5 Luglio 2022

Un piccolo antipasto in attesa del piatto principale, che di fatto verrà servito lunedì 18 luglio a Londra. The World’s 50 Best Restaurant ha infatti rilasciato i nomi dei ristoranti che occupano le ultime cinquanta posizioni della prestigiosa classifica, permettendoci – procedendo per squisita esclusione – di farci una vaga idea di quali saranno i locali che occuperanno i piani più alti.

Interessante notare che i nomi che occupano le posizioni 51-100 comprendono venti nuovi voci provenienti da quindici città diverse, offrendo una geografia globale che di fatto spazia dal Messico all’Australia; con ventidue territori complessivi facenti parte di sei continenti. Entrando più nello specifico, si segnalano quattordici voci provenienti dall’Asia, tredici dall’Europa, undici dal Nord America, due dal Medio Oriente, due dall’Africa, una dall’Oceania e infine sette dall’America del Sud; con la new entry meglio classificata – il Trèsind Studio di Dubai – che occupa la posizione numero 57.

Cala il sipario sui nomi italiani: dopo una discreta performance nell’anno precedente, che aveva inserito Mauro Uliassi, tre stelle Michelin al Ristorante Uliassi di Senigallia e Norbert Niederkoflerr, tre stelle al St. Hubertus di San Cassiano in Alta Badia rispettivamente alle posizioni 52 e 54; l’unico eco di italianità sopravvive nel nome del locale numero 67, l’Evvai di São Paulo, new entry brasiliana, che fa riferimento alla diaspora globale degli immigrati italiani. L’appuntamento, a questo punto, è per il 18 luglio per goderci la premiazione e scoprire assieme chi si sarà conquistato l’ambitissimo seggio nel numero uno dopo il regno del Noma di René Redzepi.