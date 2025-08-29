La Svolta a Torino è la pizzeria che non sapevamo di stare aspettando

Nuova pizzeria contemporanea di Torino, La Svolta, nel quartiere San Salvario, merita il vostro passaggio. La nostra recensione.

Dario De Marco
di Dario De Marco / 29 Agosto 2025

C’è una nuova pizzeria a Torino, ed è la Svolta. Al di là dei giochi di parole facili, e succubi del marketing (come quel cocktail bar che si chiama Dunque per cui quando prendiamo appuntamento tutti diciamo “andiamo al dunque”, ah-ah), il posto promette davvero bene, e potrebbe ancora migliorare, facendo sfracelli.

L’idea nasce da una coppia di giovani, lui in pizzeria lei in sala, esperta non solo di accoglienza ma anche di vini. E infatti la Svolta vuole tra le altre cose puntare sull’abbinamento – non certo inedito ma che neppure si può dire abbia sfondato – tra pizza e vini.

La Svolta a Torino dov’è

La pizzeria La Svolta è a Torino in via Monti, limite sud di San Salvario (e tra l’altro a pochi metri dalla storica pizzeria al padellino Cecchi). Il locale è piccolo ma non angusto, anzi si spazia in tre salette collegate, non c’è dehor: se è tanto si arriva a una trentina di coperti. L’arredamento è il classico moderno minimal, legno colori scuri e pochi orpelli, senza tovaglie e come ormai si usa senza manco tovagliette; ma non privo di qualche comfort sfizioso, come le sedie-poltroncine morbide. E così è anche l’accoglienza e il servizio, discreto e attento, con una cordialità quasi calorosa, che qui è tanto.

Il menu della pizzeria La Svolta

Il menu della pizzeria la Svolta è molto essenziale, forse pure per me che sono un fan dei menu brevi: innanzitutto zero fritti, zero contorni, insalate o insalatone e minchiate varie. Antipasti (6) freddi da accompagnare con focaccia, intesa nel senso napoletano del termine, cioè una pizza senza condimenti.

Seguono le pizze, 17 in tutto: le classiche (10) dove però c’è già qualche incursione nel personale, come la Marinara 2.0 o la 4 formaggi a modo mio (con marmellata di fichi e speck croccante). E le speciali (7) dove la creatività si apre, ma senza voler strafare.

Proposta del bere interessante, per una volta: birre artigianali del cuneese La Granda, ma soprattutto una carta dei vini asciutta e però interessante, 3 bolle, 6 bianchi, un rosé e 5 rossi; si spazia tra nord e sud, e soprattutto si applicano ricarichi onesti. Ma ancora più interessante è che i (quasi tutti) vini al calice vengono suggeriti in abbinamento con una pizza: e gli abbinamenti sono davvero azzeccati.

Le pizze della Svolta

La Svolta si presenta come pizzeria contemporanea, che vuol dire tutto e niente (“contemporanea” è un po’ the new gourmet, termine che finalmente pare caduto un po’ in disgrazia). Alla prova dei fatti lo stile di pizza della Svolta è quello napoletano classico nella versione moderna: cornicione pronunciato ma non canotto, centro sottilissimo quasi trasparente (vedere foto per credere). La lievitazione e soprattutto la cottura, difficilissima in questi casi, sono condotte magistralmente per cui la pizza risulta morbida ma non cruda, fragrante ma non bruciata.

I condimenti sono di qualità, e si esaltano nella semplicità: la Marinara 2.0, con salsa gialla, olive e pomodori arrostiti (non secchi, si sente) è spettacolare; la Parmigiana è molto equilibrata, le melanzane non spadroneggiano e i latticini (provola affumicata e cacioricotta) sembrano più simili che contrastanti.

Opinione

pizzerie

Un’ottima novità, fuori dai giri di catene o di pizza-chef-star. Da frequentare.

PRO

  • Impasto leggero e digeribile
  • Prezzo tutto sommato abbordabile data la tipologia
VOTO DISSAPORE: 8 / 10
