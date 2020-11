Le madeleine, sono dei dolcetti di origine francese tipiche del comune di Commercy, nel nord-est della Francia, dalla particolare forma a conchiglia, soffici e profumate alla vaniglia.

La ricetta e la sua esecuzione sono molto semplici, le madeleine sono fatte da ingredienti comuni che abbiamo sempre in casa, dovrete solo avere degli stampi adatti e il gioco è fatto.

Se conservate in un contenitore ermetico o in una latta potrete gustarle per parecchi giorni magari accompagnate da un buon tè.

La tradizione vuole che il nome derivi dal culto di Santa Maria Maddalena, liberata dal Cristo da sette demoni, che divenne sua discepola e lo segui fino al Monte Calvario, tanto da meritare di essere la prima a vederlo risorto la mattina di Pasqua. Durante il Medioevo in Francia c’era la convinzione che la Maddalena fosse stata la prima evangelizzatrice di Francia, da qui la decisione di dare a questi dolci il suo nome, oltre alla tipica forma a conchiglia che nella simbologia cristiana è la forma che si attribuisce di norma ai pellegrini. Altre fonti sostengono invece che vennero chiamate così in onore di Madeleine Paulmier, che alcuni fonti riportano come pasticcera del XIX secolo, mentre altre come una cuoca del XVIII secolo, che ideò questi dolcetti al burro.

Questi pasticcini sono famosi anche per la citazione da parte di Marcel Proust nella sua grande opera “Alla ricerca del tempo perduto” dove il narratore mangia una petite madeleine (o madeleinette) capace di risvegliare in lui i ricordi della sua infanzia, divenendo in questo modo il catalizzatore della stessa opera.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

20 Persone

Ingredienti

200 g Farina 00

100 g Zucchero

100 g Burro

3 Uova

4 cucchiai Latte

q.b. Estratto Di Vaniglia

1 cucchiaino Lievito

Preparazione

Per preparare la ricetta delle madeleine, montate a neve gli albumi. In una terrina a parte versate la farina, lo zucchero, i tuorli, la vaniglia, il latte e il burro fuso, montate il tutto con le fruste elettriche. Aggiungete a mano gli albumi montati con movimenti leggeri dal basso verso l’alto.

Imburrate bene gli stampini con del burro e un velo di farina. Riempite lo stampo con mezzo cucchiaio di impasto senza riempire del tutto l’incavo, lasciate un piccolo spazietto che permetterà alla vostra madeleine di allagarsi e non fuoriuscire dello stampo.

Portate il forno a 180° ventilato e cuocete per circa 10 minuti. Completate con abbondante zucchero a velo.