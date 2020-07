I biscotti con farina di mais, sono perfetti per una colazione gustosa o per uno snack , la farina di mais, quella bramata, dalla grana grossa e croccantina, regala ai dolci un gusto rustico e pieno.

Questa ricetta è facilissima da fare e in poco meno di 30 minuti avrete sfornato i vostri biscotti, potete aggiungere altra frutta secca all’impasto, semi, frutta disidratata, gocce di cioccolato, insomma sono personalizzabili come più vi piace.

Se preferite dei biscotti più morbidi al palato, utilizzate la farina di mais fioretto (che è macinata molto sottilmente) al posto della bramata, il gusto resterà lo stesso, ma i biscotti saranno decisamente più delicati.

Questi sono i biscotti perfetti da inzuppare in una tazza di latte, caldo o freddo, la loro consistenza infatti gli impedirà di disfarsi non appena entrano in contatto con il latte e restare invece croccanti e gustosi.

Il valore aggiunto di questa ricetta è senza dubbio la farina di mais, naturalmente priva di glutine, ha una lunga storia nella nostra traduzione culinaria, lo sbaglio maggiore però che si commette pensando alla farina di mais è quello di associarla solo alla polenta, in realtà è un ingrediente altamente versatile, è perfetta unita agli impasti di pane e pizza, nei dolci, nelle fritture o nelle panature.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 12 minuti

Tempo totale: 27 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

150 g Farina Bianca 00

130 g Zucchero Di Canna

120 g Farina di mais bramata

55 g Latte

50 g Olio Di Semi Di Mais

30 ml Marsala

25 g Uvetta Sultanina

2 cucchiai Pinoli

1 Uovo

1 pizzico Noce Moscata grattugiata

1/2 cucchiaino Lievito Per Dolci

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti con farina di mais, accendete il forno e portatelo ad una temperatura di 180° con funzione ventilata.

Mettete l’uvetta a bagno in una ciotolina con il marsala, e lasciatecela circa 5 minuti; una volta trascorso questo tempo strizzatela appena e mettetela da parte.

Rompete l’uovo in una ciotola ed aggiungete lo zucchero di canna, iniziando ad amalgamare vigorosamente con una frusta a mano.

Unite successivamente l’olio e il latte, sempre amalgamando; aggiungete poi anche l’uvetta ammorbidita e profumata al marsala e una grattugiata di noce moscata.

Unite a questo punto i pinoli e continuate a mescolare, poi aggiungete la farina di mais e la farina bianca setacciata insieme al lievito ( a questo punto l’impasto diverrà ben sodo, e vi consiglio di sostituire la frusta a mano con un cucchiaio per mescolare il tutto alla perfezione).

Rivestite una teglia con carta da forno e, con l’aiuto di due cucchiai, formate dei biscotti (prelevando poco impasto alla volta), tenendoli ben distanziati fra loro.

Infornate per dodici minuti circa, devono dorarsi appena altrimenti, se si brunissero eccessivamente, rischierebbero di indurirsi troppo una volta raffreddati.

Una volta cotti quindi, estraete la teglia dal forno e fate raffreddare i vostri biscotti completamente prima di consumarli.

Note

Questi biscotti si conservano per diversi giorni se tenuti ben chiusi in un contenitore ermetico, al riparo dall’umidità, è possibile sostituire sia l’uvetta che i pinoli con altra frutta secca o disidratata.