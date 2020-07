Il cavolfiore al forno è un contorno vegetariano molto ricco, un modo goloso per far mangiare i cavolfiori anche a chi non non lo ama particolarmente.

Una ricetta facile e gustosa da preparare, per rendere il piatto ancora più colorato potete mescolare al cavolfiore bianco quello viola e giallo, il risultato sarà perfetto anche nei pranzi più importanti.

Il cavolfiore è un ortaggio dalle molteplici proprietà, ha un elevato livello di antiossidanti e anti infiammatori utili nella prevenzione del cancro e delle malattie cardiovascolari, ha pochissime calorie ed è perfetto per chi segue una dieta ipocalorica.

E’ un prezioso alleato anche per la vista, perché aiuta a proteggere i tessuti della zona retinica e migliora la digestione, aiutando anche nella salute e disintossicazione del fegato, infine è un ottimo alleato anche per bilanciare i livelli ormonali.

Questo ortaggio è comparso per la prima volta in Asia, ormai millenni fa e da lì ha cominciato a diffondersi prima nel Mediterraneo e poi in tutto il resto del mondo, trova impiego in moltissime culture, quella spagnola, turca, cinese, francese, e naturalmente italiana, ad oggi è diffuso anche negli Stati Uniti, dove è arrivato nel XVI secolo.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

800 g Cavolfiore pulito

300 g Besciamella senza burro

2 cucchiai Parmigiano grattugiato

2 cucchiai Pangrattato

q.b. Sale

1 cucchiaio Aceto

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta del cavolfiore al forno, pulite il cavolfiore, eliminate le foglie esterne ed il torsolo centrale e dividetelo in cimette grosse, lavatele.

Cuocetele in abbondante acqua salata, con un cucchiaio di aceto ( attenua l’odore del cavolfiore in cottura ), fino a metà cottura.

Nel frattempo preparate la besciamella.

Una volta arrivati a cottura, scolate i cavolfiori.

Prendete una ciotola, aggiungete i cavolfiori e versateci la besciamella, amalgamate il tutto delicatamente.

Sistemate, in una teglia, le cimette in un unico strato. Spolverizzatele prima con il parmigiano e poi con il pangrattato. Infornate a 180° per 20 minuti circa, in modo da ottenere una crosticina delicata e dorata.

Sfornate, impiattate e servite.