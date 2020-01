La frittata di maccheroni o frittata di pasta, è una ricetta partenopea che ha origini antichissime, nasce come piatto di riciclo per consumare la pasta che avanza del giorno prima, ma io la preparo spesso con gli spaghetti appena cotti.

La ricetta della frittata di maccheroni è una preparazione semplice e saporita, che si realizza in poco tempo lessando la pasta, unendo uova, formaggi e se volete anche qualche pezzetto di salame napoletano.

Si mantiene morbida e gustosa a lungo e proprio per questa sua caratteristica è perfetta per i pic-nic, può essere servita infatti sia calda che fredda.

Noi abbiamo usato gli spaghetti ma voi potete usare vermicelli, bucatini o la pasta che più amate.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

5 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

150 g Pasta tipo Spaghetti

2 Uova

50 g Scamorza

2 cucchiai Parmigiano Reggiano

1 noce Burro

Salame napoletano (opzionale)

Sale pepe

Olio Di Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della frittata di maccheroni fate cuocere la pasta al dente, scolatela bene e mettetela in una zuppiera in cui aggiungerete subito una noce di burro.

Sbattete le uova con un pizzico di sale e aggiungetele alla pasta insieme al parmigiano grattugiato, il salame tagliato a cubetti; profumate con una spolverata di pepe.

Mescolate bene la pasta e procedete alla cottura.

In una padella antiaderente aggiungete un filo di olio d’oliva, versate un po’ di spaghetti, coprite con un po’ di scamorza tagliata a cubetti e ricoprite con altri spaghetti.

Fate cuocere a fuoco lento fino a quando non si forma una bella crosticina dorata, girate la frittata aiutandovi con un coperchio, fate dorare anche dall’altro lato.