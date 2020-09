I funghi portobello ripieni di carne sono un ottimo secondo da proporre accompagnato magari da un contorno di zucca al forno o patate arrosto, o possono essere serviti anche come antipasto, se preparati con funghi più piccoli.

La ricetta di oggi prevede l’uso dei portobello che con la forma ampia del loro cappello permettono agevolmente di cucinarli anche ripieni, abbiamo preparato una farcia a base di carne, ma volendo potreste fare anche una mistura di pangrattato e verdure, oppure formaggi, e ottenere in poche mosse un piatto vegetariano.

Il fungo conferisce aromaticità al piatto, vale a dire quel profumo tipico che appartiene al fungo e che invade la cucina non appena inizia a cuocere in forno, è una ricetta perfetta per essere utilizzata anche nei pranzi importanti, un piatto non strutturato ma carico nel gusto, è importante scegliere con attenzione il vino giusto in abbinamento, in modo da esaltarne tutte le caratteristiche, quando si analizza il profilo sensoriale di una ricetta per trovare il giusto bicchiere da accompagnare infatti, è importante avere in mente che il vino, affinché l’abbinamento sia riuscito, deve avere una buona intensità gusto olfattiva, per questo piatto ad esempio è perfetto un Dolcetto d’Alba, un vino fatto con uve dolcetto, autoctone del Piemonte, dal colore rosso rubino brillante e dai profumi intensi di frutta rossa, tra cui la ciliegia. Al palato è pieno, grazie alla morbidezza che contraddistingue questa tipologia di vini definita come una sensazione di avvolgenza, quasi una carezza. Allo stesso tempo è dotato di una giusta acidità, chiamata freschezza gustativa, senza la quale risulterebbe piuttosto piatto al palato. Il tannino, che si percepisce con una sensazione di astringenza sulle gengive, c’è, trattandosi di un vino rosso, ma è vellutato e mai eccessivo, e aiuta ad asciugare il palato dalla succulenza del boccone. Il sorso ha un finale persistente che termina con una nota amarognola percepita sul retro della lingua, tipica del dolcetto, che gli conferisce grande eleganza, provateli insieme e vedrete che ne gioverà tanto il piatto quanto il calice.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

4 Funghi portobello

150 g Macinato di manzo

50 g Parmigiano Reggiano grattugiato

50 g Pangrattato

1/2 spicchio Aglio

2 cucchiai Prezzemolo fresco

3 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 pizzico Pepe Nero

1 pizzico Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei funghi portobello ripieni di carne, pulite delicatamente i funghi con un panno umido per eliminare eventuali residui di terra.

Mettete in una ciotola, o in un piatto fondo, 150 g di carne macinata di manzo, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, 50 g di pangrattato, qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva, mezzo spicchio d’aglio tagliato a pezzettini, prezzemolo fresco tritato, pepe nero e sale. Mescolate bene il tutto impastando con le mani e lasciate riposare 5 minuti. Non preoccupatevi se il composto risulta asciutto, i funghi cuocendo produrranno molta acqua.

Mettete i funghi su una teglia rivestita di carta da forno, distribuite il ripieno di carne su ogni fungo pressando e compattandolo un po’.

Irrorate con un filo d’olio extravergine di oliva e infornate a 180 °C per 30 minuti.

Sfornate, lasciate intiepidire leggermente e servite, sono ottimi anche con un contorno di patate al forno.