Pochissimi ingredienti fanno delle linguine allo scarpariello un piatto speciale, perché sì o’ Scarpariello è fatto con pomodorini, formaggio e tanto ma tanto basilico.

Una ricetta semplice e veloce che vi permetterà di portare a tavola, magari durante una bella cena d’estate con gli amici, un piatto profumato e saporito, che si fa amare anche solo a prima vista perché è davvero un vero e proprio inno ai sapori e ai colori del Mediterraneo.

Si tratta di un piatto decisamente economico, che potremmo definire povero (ma ricco di gusto) in quanto è nato tanti anni fa nei vicoli di Napoli, quando gli scarpari aggiustavano le scarpe e come forma di paga, ricevevano in cambio qualche cosa in dispensa oppure un pasto caldo e ma decisamente di poche pretese, le prime versioni infatti prevedevano il sugo avanzato al quale si aggiungeva tanto basilico in modo da far sembrare fresco. Ah quanto ci sarebbe da imparare dalla saggezza popolare!

Qui abbiamo utilizzato le linguine, ma è un sugo talmente buono che sta bene praticamente con ogni formato di pasta.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Pasta

400 g Pomodorini ciliegino

50 g Basilico

1 spicchio Aglio

50 g Pecorino Romano grattugiato

50 g Parmigiano grattugiato

Sale

1 Peperoncino

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta delle linguine allo scarpariello per prima cosa in una padella fate soffriggere in olio uno spicchio di aglio con il peperoncino e quando sarà ben dorato, aggiungete i pomodorini lavati e tagliati a metà, quindi salate adeguatamente.

Fate cuocere a fiamma viva per circa 10 minuti. Intanto cuocete la pasta, ma scolatela 4 minuti prima del termine e completate la cottura in padella aggiungendo l’acqua di cottura della pasta stessa.

Ora poco prima di servire, aggiungete anche le foglie di basilico e il mix dei due formaggi grattugiati, mescolate finché non si forma una cremina.

Servite le linguine allo scarpariello ben calde e mangiate subito.